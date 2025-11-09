Dróninvázió bénítja meg Európát: katonai akció indult

Az Egyesült Királyság szakértőket és felszerelést küld Belgiumba a sorozatos, állítólagosan orosz drónészlelések kezelése érdekében; a bevetésről a múlt hét végén döntöttek, a részleteket nem közölték.

Belgiumban az elmúlt héten repülőterek és katonai létesítmények felett is észleltek drónokat, miközben

hasonló esetek az utóbbi hónapokban egész Európában komoly fennakadásokat okoztak.

Richard Knighton, a brit fegyveres erők vezetője vasárnap a BBC-nek elmondta: belga partnerhatósága segítséget kért, a személyzet és a felszerelés pedig már úton van. Közlése szerint a védelmi miniszterrel együtt a múlt hét végén döntöttek a bevetésről. Azt, hogy pontosan milyen eszközökről van szó, illetve hány főt érint a telepítés, nem részletezte.

Knighton hozzátette, egyelőre nem tudni, ki áll a drónészlelések mögött. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Oroszország az elmúlt években a "hibrid hadviselés" mintázatát mutatta. Moszkva tagadja, hogy köze lenne az esetekhez.

Kedden Brüsszel repülőtere és a kelet-belgiumi Liège légikikötője felett észlelt drónok miatt több bejövő járatot el kellett téríteni, számos induló gép pedig a földön maradt. Csütörtökön több országban – köztük Svédországban – ideiglenesen le kellett zárni repülőtereket újabb észlelések miatt.

A német védelmi miniszter pénteken azt is felvetette, hogy a belgiumi incidensek összefügghetnek azokkal a tárgyalásokkal, amelyek a belga pénzintézet, az Euroclear által kezelt, befagyasztott orosz eszközök felhasználásáról szólnak egy, Ukrajna számára tervezett nagy összegű hitel finanszírozására.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images