Egyre pusztítóbb a káosz Amerikában: a legnagyobb riválisok már dörzsölhetik a tenyerüket, Ukrajna aggódhat

Az amerikai külügyminisztérium becslése szerint a már 40 napja tartó kormányzati leállás jelentősen hátráltatja a fegyverszállítmányok jóváhagyási folyamatát. A minisztérium egyik vezető tisztviselője szerint ez komolyan károsítja mind a szövetségeseket, mind az amerikai hadiipart. A késlekedő szállítmányok között olyan kulcsfontosságú fegyverrendszerek szerepelnek, mint az AMRAAM rakéták, Aegis harci rendszerek és HIMARS rakéta-sorozatvetők, amelyeket többek között Dánia, Horvátország és Lengyelország számára szállítanának. Bár
a fegyverek végső rendeltetési helye nem egyértelmű, a NATO-szövetségeseknek eladott eszközöket gyakran továbbítják Ukrajna megsegítésére.
A függőben lévő ügyletek között szerepelnek mind az amerikai kormány által közvetlenül a NATO-szövetségeseknek történő fegyvereladások, mind az amerikai védelmi vállalatok fegyverexportjára vonatkozó engedélyek. Ezek a tranzakciók normál körülmények között egyszerű és problémamentes folyamatok lennének.
A késedelem fő oka, hogy az Exportfegyverek Ellenőrzéséről szóló törvény értelmében a Kongresszusnak felül kell vizsgálnia a fegyvereladási javaslatokat. A külügyminisztérium azon munkatársainak nagy részét azonban kényszerszabadságra küldték, akiknek feladata a kongresszusi bizottságok tájékoztatása és a folyamat lebonyolítása. A minisztérium Politikai-Katonai Ügyekért felelős hivatala a múlt hónapban mindössze a szokásos személyzet negyedével működött. A republikánusok a demokratákat hibáztatják a helyzetért. James Risch, a szenátus külügyi bizottságának republikánus elnöke szerint
míg az Egyesült Államok leállt, Kína és Oroszország folytatja tevékenységét.
Ez megkönnyíti számukra az USA és szövetségesei aláásását, miközben az amerikai ipari bázis szenved és a szövetségesek igényei kielégítetlenek maradnak.
Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images
CNN: szimbolikus győzelem felé halad Putyin az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatájában
Bahmut óta nem látott siker jöhet.
Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka
Több mint harminc év után.
Kongatja a vészharangot a pénzügyminiszter: a kormányzati leállás a gazdaságot is térdre kényszerítheti
Megfeleződhet a növekedés.
A kötvényesek benézték azt, amit a részvényesek nem
Nagy tanulságok a rövid és hosszú táv harcáról.
Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva az atomcsendről
Addig tart, amíg mások is betartják azt.
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.