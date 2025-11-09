Egyre pusztítóbb a káosz Amerikában: a legnagyobb riválisok már dörzsölhetik a tenyerüket, Ukrajna aggódhat

Az amerikai külügyminisztérium becslése szerint a már 40 napja tartó kormányzati leállás jelentősen hátráltatja a fegyverszállítmányok jóváhagyási folyamatát. A minisztérium egyik vezető tisztviselője szerint ez komolyan károsítja mind a szövetségeseket, mind az amerikai hadiipart. A késlekedő szállítmányok között olyan kulcsfontosságú fegyverrendszerek szerepelnek, mint az AMRAAM rakéták, Aegis harci rendszerek és HIMARS rakéta-sorozatvetők, amelyeket többek között Dánia, Horvátország és Lengyelország számára szállítanának. Bár

a fegyverek végső rendeltetési helye nem egyértelmű, a NATO-szövetségeseknek eladott eszközöket gyakran továbbítják Ukrajna megsegítésére.

A függőben lévő ügyletek között szerepelnek mind az amerikai kormány által közvetlenül a NATO-szövetségeseknek történő fegyvereladások, mind az amerikai védelmi vállalatok fegyverexportjára vonatkozó engedélyek. Ezek a tranzakciók normál körülmények között egyszerű és problémamentes folyamatok lennének.

A késedelem fő oka, hogy az Exportfegyverek Ellenőrzéséről szóló törvény értelmében a Kongresszusnak felül kell vizsgálnia a fegyvereladási javaslatokat. A külügyminisztérium azon munkatársainak nagy részét azonban kényszerszabadságra küldték, akiknek feladata a kongresszusi bizottságok tájékoztatása és a folyamat lebonyolítása. A minisztérium Politikai-Katonai Ügyekért felelős hivatala a múlt hónapban mindössze a szokásos személyzet negyedével működött. A republikánusok a demokratákat hibáztatják a helyzetért. James Risch, a szenátus külügyi bizottságának republikánus elnöke szerint

míg az Egyesült Államok leállt, Kína és Oroszország folytatja tevékenységét.

Ez megkönnyíti számukra az USA és szövetségesei aláásását, miközben az amerikai ipari bázis szenved és a szövetségesek igényei kielégítetlenek maradnak.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images