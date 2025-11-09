  • Megjelenítés
Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap
Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Több napnyi hallgatás után az elmúlt órákban rendkívül aktívan kommunikál az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov, akiről azt pletykálták, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott kudarcos telefonbeszélgetés után a Kreml őt tette felelőssé a tervezett budapesti Putyin–Trump-találkozó meghiúsulásáért. Lavrov most a RIA hírügynökségnek nyilatkozott, és elmondta, hogy készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Újra megszólalt Lavrov

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov nyilatkozott a RIA hírügynökségnek. Lavrov két dolgot emelt ki:

  • Egyrészt készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval.

  • És Lavrov szerint fontos rendszeres kapcsolatot tartani az Egyesült Államokkal az ukrajnai helyzet megvitatásáról.

Címlapkép forrása: Yurii Tynnyi/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Ukrán dróntámadás

Egy ukrán dróntámadás éjszaka ideiglenesen megzavarta az áram- és fűtésszolgáltatást az oroszországi Voronyezs délnyugati városában – közölte vasárnap a régió kormányzója. A Voronyezs régió közigazgatási központját ért támadásnak nem volt sérültje – írta Alekszandr Gusev a Telegramon.

Közel ötezren érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 4828 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

