Még több fegyvert küldhet Trump a feszült térségbe: minden jel szerint háború készül
Az Egyesült Államok fokozza katonai jelenlétét a Karib-térségben, miközben a Nicolás Maduro elnök elleni lehetséges lépéseket mérlegeli - számolt be a The War Zone.

Amerikai tisztviselők szerint jelenleg is helyszíni felmérések zajlanak annak megállapítására, szükséges-e további katonai eszközök küldése a térségbe. Bár a Trump-adminisztráció egyelőre elvetette a Venezuela elleni szárazföldi csapásokat, az amerikai katonai jelenlét folyamatosan növekszik a régióban. A New York Times információi szerint legalább három amerikai katonai repülőgép tartózkodik El Salvadorban, köztük egy AC-130 Ghostrider csatarepülő és egy P-8A Poseidon felderítő repülőgép. A harmadik, egy jelöletlen C-40 Clipper október közepe óta állomásozik a bázison, szerepe egyelőre tisztázatlan.

Az amerikai haditengerészet fokozza jelenlétét is:

a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó az Atlanti-óceán északi részén tartózkodik, három kísérőhajóval együtt.

A térségben jelenleg nyolc felszíni hadihajó, egy nukleáris tengeralattjáró és egy különleges műveleti anyahajó állomásozik, valamint F-35B vadászgépek, MQ-9 Reaper drónok és több mint 10.000 katona. Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban legalább 17 alkalommal hajtott végre csapást feltételezett drogszállító hajók ellen, ami több mint 70 halálos áldozattal járt. Pete Hegseth hadügyi államtitkár nemrég jelentette be, hogy újabb ilyen akciót hajtottak végre, amelyben három ember vesztette életét.

Oroszország közben jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Venezuelának. Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Moszkva fenntartja a kapcsolatot a venezuelai vezetéssel, és kész reagálni Caracas kéréseire. Egy orosz törvényhozó szerint nemrég Pancír-S1 és Buk-M2E légvédelmi rendszereket szállítottak az országnak. Maduro elnök nyilvánosan ellenállást mutat, de a The Atlantic jelentése szerint nyitott lenne a hatalom elhagyására amnesztia, az 50 millió dolláros vérdíj eltörlése és kényelmes száműzetés fejében. Trump elnök ellentmondásos nyilatkozatokat tett szándékairól, de a katonai jelenlét növelése a térségben folytatódik.

