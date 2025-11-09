Van egy olyan fegyvere Ukrajnának, ami még a legendás Tomahawknál is többet tud

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Harminc évvel ezelőtt Ukrajna lemondott nukleáris fegyvereiről és a Szovjetunió fegyvergyártásának egyharmadát adó hadiiparáról, bízva a Nyugat és a Kreml védelmében. Most ez a startup nemzet kénytelen volt újradefiniálni a hadviselést, ötvözve a régi technológiát az IT-tudással, hogy áttörje a szövetségesei által szabott korlátokat. A legújabb ukrán innováció a 3000 kilométeres hatótávolságú FP-5 Flamingo cirkálórakéta, amely 900 km/órás sebességre képes és több mint egy tonna robbanóanyagot szállíthat. A rakétát egy hagyományos rakétahajtómű és egy szovjet korszakból származó, felülre szerelt sugárhajtómű hajtja, amelyek egy részét hulladéklerakókból ásták ki.

Kétszer akkora a hatótávolsága, mint az amerikai Tomahawknak, kétszer annyi robbanóanyagot szállít, és körülbelül ugyanannyiba kerül.

A Flamingo legnagyobb előnye, hogy teljes mértékben az ukrán erők irányítása alatt áll. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország korlátozta az angol-francia Storm Shadow cirkálórakéták használatát, az USA pedig csökkentette Ukrajna képességét az amerikai ATACM rakéták oroszországi célpontok elleni bevetésére, Kijev a Flamingót bármilyen célpont ellen bevetheti.

A prototípusokat rózsaszínre festették, hogy könnyebben megtalálják a tesztrepülések után. Mélyen Oroszország területén csapnak le, és Moszkva háborús kapacitásának megsemmisítésére tervezték őket. Az olajfinomítók elleni támadások már mérhető hatást értek el: Oroszország időnként üzemanyag-kapacitásának mintegy 20 százalékát veszítette el, és az üzemanyagárak 10 százalékkal emelkedtek.

Amikor fegyvert szegeznek a fejedhez, nem gondolsz szabványokra, csak arra, hogy ennek működnie kell. Az ukrán kormány hatalmas eredménye, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentette a bürokratikus nyomást, hogy a technológia virágozhasson

- mondja Ijna Terekh, a Flamingókat és egyéb lőszereket gyártó Fire Point technológiai igazgatója.

A Fire Point a Flamingók mellett a rövidebb hatótávolságú, Sahed-stílusú FP1 és FP2 drónokat is gyártja. Az előbbieket gyakran használták Oroszország, akár Moszkva elleni támadásokra. Az utóbbiak, amelyek 150 kg-os robbanófejet hordoznak, robbanóerejük miatt gyakran összetéveszthetők a hosszú hatótávolságú amerikai rakétákkal. Értékük abban rejlik, hogy olcsók és gyorsan elkészíthetők. A szárnyak elkészítése néhány órát vesz igénybe, a törzs kialakítása műanyag és szén keverékéből mindössze 30 percet. A könnyű szerkezeteket szénnyomtatókkal ragasztják össze, fűnyíró motorokat használnak, és nyílt forráskódú navigációs rendszerekre támaszkodnak.

Ukrajna lelövi az Oroszország által indított Sahed típusú drónok mintegy 90 százalékát, így feltételezhető, hogy az ukrán drónok esetében is hasonló a megsemmisítési arány. Ezért okosnak és olcsónak kell lenniük, ha át akarnak jutni. Az FP1-ek és FP2-ek darabja körülbelül 50 000 dollárba kerül, míg az ukrán tisztviselők becslése szerint a modern Sahedek akár 250 000 dollárba is kerülhetnek. A háború jelenleg nagyrészt felőrlő patthelyzet. Egyensúlyban van Oroszország nagyobb emberi erőforrása Ukrajna motivációjával és innovációjával, bár ez utóbbi előny erodálódhat, mivel Moszkva gyorsan tanult a korábbi véres csatatéri hibákból.

Ukrajna fegyveriparának értéke jelenleg csak 1 milliárd dollár, de nagyon gyorsan növekszik.

A háború közepén növekvő magabiztosság érezhető az ukrán fegyveriparban, amit a gyors növekedés és a harctéri sikerek táplálnak, valamint az a felismerés, hogy Ukrajnának már most a legerősebb hadserege van Nyugat-Európában.

Mindannyiunknak fel kell nőnünk és saját kezünkkel kell felépítenünk a biztonságunkat

- mondja Terekh.

Címlapkép forrása: US Navy /Lt. j.g Matthew Daniels / Handout/Anadolu Agency/Getty Images