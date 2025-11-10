Az orosz szakértő úgy látja: Oroszország le fogja győzni Ukrajnát,

ez pedig a NATO stratégiai veresége is lesz

– a háború egésze emiatt súlyos hatással lesz a szövetség jövőjére.

Dangyikin azzal érvel: a NATO rengeteg erőforrást beleölt Ukrajna támogatásába, ezután elfogadhatatlan lesz számukra Kijev veresége.

A kijevi rezsim összeomlása a NATO hatékonyságára is hatással lesz. Ha nem jöttek volna tőlük a rakéták, tankok és repülőgépek, a különleges művelet már rég sikerrel járt volna”

– mondta az orosz szakértő, különleges műveletnek hívva az Ukrajna elleni katonai inváziót.

Dangyikin úgy gondolja, a NATO nem fogja annyiban hagyni a vereséget, szerinte „kimosták a lakosság agyát” a szövetség európai országaiban arról, hogy Oroszország milyen veszélyeket jelent.

Úgy gondolja, a NATO európai országai valamilyen bosszút fognak végrehajtani Oroszországgal szemben, nemcsak azért, hogy borsot törjenek Moszkva orra alá, hanem azért is, hogy az USA támogatását fenntartsák.

Dangyikin azt állítja: szerinte ez a bosszú egy Oroszországgal szembeni katonai invázió megkezdése lehet.

Oroszország és a NATO egyaránt azt kommunikálja: egyik fél sem tervezi megtámadni a másikat. NATO-vezetők és orosz vezetők azonban rendszeresen azzal riogatják saját követőiket azzal, hogy a rivális hatalom támadást tervez az ukrajnai háború után.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images