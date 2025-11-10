Ez már katasztrófa: 10 milliós város evakuálását helyezték kilátásba - Rendkívüli bejelentést tett az elnök

Iránban évtizedek óta nem látott szárazság tombol: hetek óta nem volt eső és az ország víztározói teljesen kifogytak. A kormány takarékosságra kérte a lakosságot, ugyanakkor az elnök figyelmeztetett:

ha nem lesz rövid időn belül újabb esőzés, lehet, hogy evakuálni kell a fővárost, Teheránt.

Időjárási előrejelzések alapján nem várható fordulat: a következő 10 napban jó eséllyel nem lesz esőzés Iránban.

Teherán lakossága körülbelül 9,7 millió fő.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images