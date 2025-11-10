Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle

A brazil Tecnodefesa értesülései szerint a német kormány hivatalosan kezdeményezte a Bundeswehr készleteiből származó eszközök átadását. A lépést azt követően tették meg, hogy sajtóhírek szerint

Ukrajna a járművek műszaki állapota miatt nem fogadta el az ajánlatot.

Az ajánlat illeszkedik Brazília friss haderőfrissítési programjához, amely a szárazföldi erők lánctalpas harcjárműveinek új generációját hivatott megteremteni. A Leopard 2A6 a brazil hadseregben az 1990-es évek óta szolgáló, elavult Leopard 1-esek lehetséges váltótársaként szolgálna.

Az ajánlat elfogadása esetén a harckocsik és a gyalogsági harcjárművek felújítását és karbantartását Németországban a KNDS végezné, ezt követően szállítanák őket Brazíliába. A Technodefensa szerint a német haderő összesen 18 darab (modernizált) Leopard 2A5-öt, valamint 68 darab eredeti 2A6-ot tart raktáron, amelyeket "elhasználtságuk miatt modernizációra is alkalmatlannak nyílvánítottak".

A javaslat jelenleg kormányközi egyeztetési szakaszban van, szerződéskötés még nem történt. A brazil védelmi minisztériumnak műszaki és pénzügyi értékelést kell lefolytatnia, beleértve a logisztikai költségeket és a kezelőszemélyzet kiképzésének szükségességét.

Jóváhagyás esetén ez lenne Brazília páncélosállományának legnagyobb modernizációja évtizedek óta.

Címlapkép forrása: Portfolio