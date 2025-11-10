  • Megjelenítés
Hatalmas robbanás rázta meg a világ egyik legnagyobb városát
Hatalmas robbanás rázta meg a világ egyik legnagyobb városát

Legalább nyolcan meghaltak hétfőn egy autórobbanásban a delhi Vörös Erőd közelében.

Legalább nyolc ember életét vesztette hétfőn, amikor egy autó felrobbant Delhi Vörös Erődje közelében.

A sűrűn lakott városrészben bekövetkezett robbanás pontos okát még vizsgálják – közölte a delhi rendőrség szóvivője.

Az indiai fővárosban az elmúlt évtizedekben több nagy erejű robbanás rázta meg a várost:

  • 2011. szeptember: Erős bomba robbant, amelyet egy aktatáskába rejtettek a Delhi Felsőbíróság bejárata előtt; 12 ember meghalt, tucatnyian megsérültek.
  • 2011. május: Robbanás történt a Delhi Felsőbíróság előtt, sérülés nem történt.
  • 2008. szeptember 28.: Bomba robbant egy zsúfolt újdelhi piacon; két ember meghalt, 22-en megsérültek.
  • 2008. szeptember 13.: Legalább öt, sorozatban elhelyezett bomba robbant a belvárosban, a Connaught Place környékén; legalább 25-en meghaltak, és több mint 100-an megsebesültek. A támadásért az Indiai Mudzsahedin vállalta a felelősséget.
  • 2005. október: Három robbanás rázta meg több delhi piacot a hindu Diváli fesztivál előtt; 66-an meghaltak, és több százan megsérültek.
  • 2000. június: Két ember – köztük egy nyolcéves kislány – meghalt, és mintegy egy tucatnyian megsebesültek két erős bombarobbanásban a Vörös Erőd közelében.
  • 1997. november: Három ember meghalt, 73-an pedig megsérültek a főváros Chandni Chowk negyedében, imaházak előtt elkövetett robbantásokban.
  • 1997. október: Legalább 59-en meghaltak, és több mint 150-en megsebesültek a zsúfolt Sarojini Nagar, Paharganj és Govindpuri negyedekben végrehajtott sorozatrobbantások után – a South Asia Terrorism Portal szerint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

