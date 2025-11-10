  • Megjelenítés
Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek
Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt az országban kirobbant korrupciós botrány ügyében és közölte, hogy minden érintett felelősségre vonásra számíthat. Az ukrán elnök azt is megígérte, hogy az Energoatomot korrupciómentesen működtetik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői videóüzenetében kijelentette, hogy minden korrupcióban érintett felelősségre vonásra számíthat.

Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le

Az elnök megígérte, hogy az ország nukleárisenergia-termelőjét korrupciómentesen működtetik.

Mindenki, aki korrupt rendszert épített ki, egyértelmű jogi választ kell, hogy kapjon. Büntetőítéleteknek kell születniük

– mondta esti videóüzenetében, utalva az ukrán energiapiacon feltárt visszaosztási ügy kivizsgálására.

Szükség van a büntetés elkerülhetetlenségére. Az Energoatom jelenleg Ukrajna villamosenergia-termelésének legnagyobb részét adja. A vállalaton belüli tisztaság elsődleges, ahogyan az energiaágazatban és minden iparágban is

– tette hozzá.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

