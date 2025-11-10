Kezd világossá válni, pontosan kik is követték el az évszázad szabotázsát - Lassan fény derül az Északi Áramlat rejtélyére

Lengyelország már megtagadta az egyik gyanúsított kiadatását Németországnak, sőt Donald Tusk lengyel miniszterelnök nevetségesnek nevezte a nyomozást. Szerinte nem a vezeték felrobbantása a probléma, hanem az, hogy egyáltalán megépítették azt.
Németországban a szélsőjobboldali AfD gyorsan ráugrott a történetre: Ukrajnát okolják a tartósan magas energiaárakért, és a támogatások csökkentéséért kampányolnak.
A nyomozók szerint egy ukrán katonai elit egység hajtotta végre a támadást Valerij Zaluzsnij akkori ukrán főparancsnok közvetlen felügyelete alatt.
A német hatóságok hajóbérlések, telefonok és rendszámok nyomon követésével három ukrán katonára és négy veterán mélytengeri búvárra adtak ki elfogatóparancsot.
A döntő bizonyíték egy német sebességmérő kamera homályos felvételén látható ukrán búvár arca volt, akit kereskedelmi arcfelismerő szoftverrel azonosítottak. Perceken belül megtalálták közösségi média profilját és szakmai weboldalait, amelyek más gyanúsítottakhoz vezettek.
Az egyik ukrán búvárt, akit Lengyelországban azonosítottak, később az ukrán katonai attasé diplomáciai rendszámú autóval Ukrajnába szállította. A szabotázsakció parancsnokát, Szerhij K.-t pedig Olaszországban tartóztatták le, miután a nyomozók hosszas kutatás után azonosították és követték útját Ukrajnából Lengyelországon és Csehországon át Olaszországba.
Az olasz bíróság várhatóan decemberben dönt Szerhij kiadatásáról Németországnak. A gyanúsított éhségsztrájkba kezdett, mert a börtön nem biztosítja számára a vegán és gluténmentes étrendet. A német rendőrség már előkészített egy repülőgépet, hogy Hamburgba szállítsák a tárgyalásra.
