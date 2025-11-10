  • Megjelenítés
Kezd világossá válni, pontosan kik is követték el az évszázad szabotázsát - Lassan fény derül az Északi Áramlat rejtélyére
Globál

Kezd világossá válni, pontosan kik is követték el az évszázad szabotázsát - Lassan fény derül az Északi Áramlat rejtélyére

Portfolio
Németország három éve dolgozik azon, hogy kiderítse: pontosan kik, hogyan és miért robbantották fel az orosz földgázt szállító Északi Áramlatot. Egyre biztosabbá válik, hogy az ukrán különleges alakulatok voltak, ebből pedig még komoly konfliktusok fognak születni - számolt be a Wall Street Journal.

Lengyelország már megtagadta az egyik gyanúsított kiadatását Németországnak, sőt Donald Tusk lengyel miniszterelnök nevetségesnek nevezte a nyomozást. Szerinte nem a vezeték felrobbantása a probléma, hanem az, hogy egyáltalán megépítették azt.

Németországban a szélsőjobboldali AfD gyorsan ráugrott a történetre: Ukrajnát okolják a tartósan magas energiaárakért, és a támogatások csökkentéséért kampányolnak.

A nyomozók szerint egy ukrán katonai elit egység hajtotta végre a támadást Valerij Zaluzsnij akkori ukrán főparancsnok közvetlen felügyelete alatt.

A német hatóságok hajóbérlések, telefonok és rendszámok nyomon követésével három ukrán katonára és négy veterán mélytengeri búvárra adtak ki elfogatóparancsot.

Még több Globál

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Műholdfelvételek bizonyítják: csúnya pofont kaptak az orosz drónerők, levegőbe repült a bázis

Teljesen érthetetlen, mi történt - Balesetben meghalt az orosz fegyvergyár vezetősége

A döntő bizonyíték egy német sebességmérő kamera homályos felvételén látható ukrán búvár arca volt, akit kereskedelmi arcfelismerő szoftverrel azonosítottak. Perceken belül megtalálták közösségi média profilját és szakmai weboldalait, amelyek más gyanúsítottakhoz vezettek.

Az egyik ukrán búvárt, akit Lengyelországban azonosítottak, később az ukrán katonai attasé diplomáciai rendszámú autóval Ukrajnába szállította. A szabotázsakció parancsnokát, Szerhij K.-t pedig Olaszországban tartóztatták le, miután a nyomozók hosszas kutatás után azonosították és követték útját Ukrajnából Lengyelországon és Csehországon át Olaszországba.

Az olasz bíróság várhatóan decemberben dönt Szerhij kiadatásáról Németországnak. A gyanúsított éhségsztrájkba kezdett, mert a börtön nem biztosítja számára a vegán és gluténmentes étrendet. A német rendőrség már előkészített egy repülőgépet, hogy Hamburgba szállítsák a tárgyalásra.

Kapcsolódó cikkünk

Műholdfelvételek bizonyítják: csúnya pofont kaptak az orosz drónerők, levegőbe repült a bázis

Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le

Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Orbán Viktor új részletet árult el az amerikai-magyar megállapodásról, jöhetnek a HIMARS-ek Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility