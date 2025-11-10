Közel-keleti feszültségek: itt a nagy fordulat

Az Oxford Economics világszerte 102 nagyvállalat várakozásait vizsgálta. A felmérésbe bevont cégek együtt hatmillió alkalmazottat foglalkoztatnak, összesített éves forgalmuk hozzávetőleg kétezer milliárd dollár.
A ház beszámolója szerint az egyik legnagyobb horderejű változás az, hogy
a válaszadó cégek alig 10 százaléka tartja nagyon jelentős kockázatnak a közel-keleti konfliktus újbóli eszkalálódását a következő két évben.
A ház hangsúlyozza, hogy a nyár közepén az akkori felmérés résztvevőinek csaknem a fele, tavasszal a globális vállalati szektor szereplőinek 70 százaléka minősítette igen komoly világgazdasági kockázatnak a közel-keleti feszültség fellángolását.
Az Oxford Economics kiemelte, hogy a jelenleg így vélekedő tíz százalék a legalacsonyabb arány a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet és Izrael háborújának két évvel ezelőtti kezdete óta.
A geopolitikai kockázatokkal kapcsolatos üzleti aggályok a hosszú távú, néhány évtizedre szóló várakozások esetében is jelentősen csökkentek.
A geopolitikai feszültségek és a protekcionizmus világgazdasági hatásai
továbbra is a hosszú időtávlatra vonatkozó legnagyobb egyedi aggodalomforrás, de az Oxford Economics új vizsgálata szerint jelenleg a globális üzleti szektor cégeinek 25 százaléka nevezte meg ezt a két tényezőt a legnagyobb hosszú távú világgazdasági kockázatként az egy negyedévvel ezelőtti felmérésben kimutatott 43 százalék helyett.
A ház hétfőn ismertetett felmérése szerint viszonylag alacsony szinten stabilizálódott a világgazdasági recesszió kockázatának megítélése is. A vizsgálatba bevont vállalatok átlagosan hozzávetőleg 13 százalékos esélyt adnak arra, hogy a világgazdaság jövőre recesszióba süllyed. Ez jórészt azonos a szeptemberben elvégzett előző felmérés adatával, viszont markáns csökkenést jelent tavasz óta: áprilisban az üzleti szereplők még csaknem 25 százalékos eséllyel jósolták a jövő évi globális recessziót.
A jelenlegi globális átlagnál ugyanakkor magasabbra, csaknem egyharmadosra taksálják az Oxford Economics új felmérésének résztvevői az amerikai gazdaság jövő évi recessziójának kockázatát.
Gyengültek viszont a világgazdasági növekedési várakozások: az Oxford Economics saját globális üzleti hangulati indexéből (Global Business Sentiment Index) levezetett, kockázati súlyozással kiszámított előrejelzési átlag azt mutatja, hogy a globális vállalati szektor szereplői 2025 végére 1,7 százalékra lassuló éves összevetésű világgazdasági növekedéssel számolnak. Az Oxford Economics hangsúlyozza, hogy ez 0,7 százalékponttal alacsonyabb az év elején ugyanilyen számítási módszerrel mért átlagos növekedési várakozásnál.
