Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Még több fegyvert küldhet Trump a feszült térségbe: minden jel szerint háború készül
Az Egyesült Államok fokozza katonai jelenlétét a Karib-térségben, miközben a Nicolás Maduro elnök elleni lehetséges lépéseket mérlegeli - számolt be a The War Zone.
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: könnyen lehet, hogy az oroszok újabb háborúba kezdenek egy európai ország ellen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban kifejtette, hogy nem fél Trumptól, és jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel - írta a The Guardian.
Van egy olyan fegyvere Ukrajnának, ami még a legendás Tomahawknál is többet tud
Ukrajna kényszerből fejlesztette ki saját fegyvergyártását, miután a nyugati szövetségesek korlátozták a támogatást. Az ország ma már fegyverzetének mintegy 60 százalékát maga állítja elő, innovatív megoldásokkal pótolva a hiányzó erőforrásokat - közölte a The Independent.
Egyre pusztítóbb a káosz Amerikában: a legnagyobb riválisok már dörzsölhetik a tenyerüket, Ukrajna aggódhat
Az amerikai kormányzati leállás miatt több mint 5 milliárd dollár értékű fegyverexport késlekedik, amely a NATO-szövetségesek és Ukrajna támogatását szolgálná - írta az Axios.
CNN: szimbolikus győzelem felé halad Putyin az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatájában
Az amerikai lap szerint az oroszok Pokrovszk elfoglalásának kapujában állnak, hamarosan eleshet az ukrán védelem a területen.
Nagyot villantak az orosz ötödik generációs Szu-57-es lopakodó vadászgépek: kiderült, mire szánja ezeket Moszkva
Az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) új felvételeket tett közzé, amelyeken egy Szu-57-es vadászgép nyitott első belső fegyvertere látható két nagy méretű, radarelhárító rakétával. A bemutató a Dubaj Airshow 2025 előtt időzítve az exportlehetőségeket és a gép fejlesztéseit hivatott népszerűsíteni - számolt be az Army Recognition.
Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva az atomcsendről
Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.
Dróninvázió bénítja meg Európát: katonai akció indult
Az Egyesült Királyság szakértőket és felszerelést küld Belgiumba a sorozatos, állítólagosan orosz drónészlelések kezelése érdekében; a bevetésről a múlt hét végén döntöttek, a részleteket nem közölték.
Újabb orosz előrenyomulás és energetikai célpontok elleni csapások Ukrajnában
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők elfoglalták a Zaporizzsjai területen található Rybne települést. A minisztérium arról is beszámolt, hogy csapásokat mértek olyan ukrajnai energetikai létesítményekre, amelyek szerintük az ukrán hadipari termelést támogatták. Emellett azt állították, hogy Kupjanszk térségében hat ukrán kísérletet hiúsítottak meg a bekerített egységek felmentésére, míg Pokrovszk környékén hét támadást és nyolc kitörési kísérletet vertek vissza. A tájékoztatás szerint az orosz erők offenzív műveleteket folytatnak Mirnohrad térségében is. (Reuters)
Újra megszólalt Lavrov
Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov nyilatkozott a RIA hírügynökségnek. Lavrov két dolgot emelt ki:
-
Egyrészt készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval.
-
És Lavrov szerint fontos rendszeres kapcsolatot tartani az Egyesült Államokkal az ukrajnai helyzet megvitatásáról.
Ukrán dróntámadás
Egy ukrán dróntámadás éjszaka ideiglenesen megzavarta az áram- és fűtésszolgáltatást az oroszországi Voronyezs délnyugati városában – közölte vasárnap a régió kormányzója. A Voronyezs régió közigazgatási központját ért támadásnak nem volt sérültje – írta Alekszandr Gusev a Telegramon.
Közel ötezren érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 4828 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
