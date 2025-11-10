  • Megjelenítés
Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap
Globál

Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Több napnyi hallgatás után az elmúlt órákban rendkívül aktívan kommunikál az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov, akiről azt pletykálták, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott kudarcos telefonbeszélgetés után a Kreml őt tette felelőssé a tervezett budapesti Putyin–Trump-találkozó meghiúsulásáért. Lavrov most a RIA hírügynökségnek nyilatkozott, és elmondta, hogy készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megosztás

Hétfői tudósításunk

Az orosz-ukrán háborúval foglalkozó hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Megosztás

Még több fegyvert küldhet Trump a feszült térségbe: minden jel szerint háború készül

Az Egyesült Államok fokozza katonai jelenlétét a Karib-térségben, miközben a Nicolás Maduro elnök elleni lehetséges lépéseket mérlegeli - számolt be a The War Zone.

Tovább a cikkhez
Még több fegyvert küldhet Trump a feszült térségbe: minden jel szerint háború készül
Megosztás

Zelenszkij megkongatta a vészharangot: könnyen lehet, hogy az oroszok újabb háborúba kezdenek egy európai ország ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban kifejtette, hogy nem fél Trumptól, és jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel - írta a The Guardian.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: könnyen lehet, hogy az oroszok újabb háborúba kezdenek egy európai ország ellen
Megosztás

Van egy olyan fegyvere Ukrajnának, ami még a legendás Tomahawknál is többet tud

Ukrajna kényszerből fejlesztette ki saját fegyvergyártását, miután a nyugati szövetségesek korlátozták a támogatást. Az ország ma már fegyverzetének mintegy 60 százalékát maga állítja elő, innovatív megoldásokkal pótolva a hiányzó erőforrásokat - közölte a The Independent.

Tovább a cikkhez
Van egy olyan fegyvere Ukrajnának, ami még a legendás Tomahawknál is többet tud
Megosztás

Egyre pusztítóbb a káosz Amerikában: a legnagyobb riválisok már dörzsölhetik a tenyerüket, Ukrajna aggódhat

Az amerikai kormányzati leállás miatt több mint 5 milliárd dollár értékű fegyverexport késlekedik, amely a NATO-szövetségesek és Ukrajna támogatását szolgálná - írta az Axios.

Tovább a cikkhez
Egyre pusztítóbb a káosz Amerikában: a legnagyobb riválisok már dörzsölhetik a tenyerüket, Ukrajna aggódhat
Megosztás

CNN: szimbolikus győzelem felé halad Putyin az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatájában

Az amerikai lap szerint az oroszok Pokrovszk elfoglalásának kapujában állnak, hamarosan eleshet az ukrán védelem a területen.

Tovább a cikkhez
CNN: szimbolikus győzelem felé halad Putyin az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatájában
Megosztás

Nagyot villantak az orosz ötödik generációs Szu-57-es lopakodó vadászgépek: kiderült, mire szánja ezeket Moszkva

Az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) új felvételeket tett közzé, amelyeken egy Szu-57-es vadászgép nyitott első belső fegyvertere látható két nagy méretű, radarelhárító rakétával. A bemutató a Dubaj Airshow 2025 előtt időzítve az exportlehetőségeket és a gép fejlesztéseit hivatott népszerűsíteni - számolt be az Army Recognition.

Tovább a cikkhez
Nagyot villantak az orosz ötödik generációs Szu-57-es lopakodó vadászgépek: kiderült, mire szánja ezeket Moszkva
Megosztás

Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva az atomcsendről

Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Tovább a cikkhez
Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva az atomcsendről
Megosztás

Dróninvázió bénítja meg Európát: katonai akció indult

Az Egyesült Királyság szakértőket és felszerelést küld Belgiumba a sorozatos, állítólagosan orosz drónészlelések kezelése érdekében; a bevetésről a múlt hét végén döntöttek, a részleteket nem közölték.

Tovább a cikkhez
Dróninvázió bénítja meg Európát: katonai akció indult
Megosztás

Újabb orosz előrenyomulás és energetikai célpontok elleni csapások Ukrajnában

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők elfoglalták a Zaporizzsjai területen található Rybne települést. A minisztérium arról is beszámolt, hogy csapásokat mértek olyan ukrajnai energetikai létesítményekre, amelyek szerintük az ukrán hadipari termelést támogatták. Emellett azt állították, hogy Kupjanszk térségében hat ukrán kísérletet hiúsítottak meg a bekerített egységek felmentésére, míg Pokrovszk környékén hét támadást és nyolc kitörési kísérletet vertek vissza. A tájékoztatás szerint az orosz erők offenzív műveleteket folytatnak Mirnohrad térségében is. (Reuters)

Megosztás

Újra megszólalt Lavrov

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov nyilatkozott a RIA hírügynökségnek. Lavrov két dolgot emelt ki:

  • Egyrészt készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval.

  • És Lavrov szerint fontos rendszeres kapcsolatot tartani az Egyesült Államokkal az ukrajnai helyzet megvitatásáról.

Címlapkép forrása: Yurii Tynnyi/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Megosztás

Ukrán dróntámadás

Egy ukrán dróntámadás éjszaka ideiglenesen megzavarta az áram- és fűtésszolgáltatást az oroszországi Voronyezs délnyugati városában – közölte vasárnap a régió kormányzója. A Voronyezs régió közigazgatási központját ért támadásnak nem volt sérültje – írta Alekszandr Gusev a Telegramon.

Megosztás

Közel ötezren érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 4828 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Összeütközött két vonat a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek
Egyre több jel utal arra: rendkívüli tél következik, keményen megugorhatnak a számlák
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility