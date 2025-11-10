Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost

Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka a New York Postnak nyilatkozva közölte: az orosz csapatok nagyszabású támadást indítottak Pokrovszknál az ukrán védelmi vonalak áttörésére és a Donyecki terület teljes ellenőrzésének megszerzésére.
Elmondása szerint az Ukrajnában állomásozó mintegy 700 ezer orosz katona közül körülbelül 150 ezret vontak össze a térségben, hogy helyi erőfölényt érjenek el.
A támadásban nagy gépesített alakulatok és négy tengerészgyalogos dandár vesz részt. Szirszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán védők a jelentős orosz erőfeszítések ellenére szilárdan tartják a logisztikai szempontból kulcsfontosságú várost.
Szirszkij szerint az oroszok északról, délről és keletről próbálják elfoglalni Pokrovszkot és a szomszédos településeket, hogy elvágják az utánpótlási útvonalakat. A Kreml célja, hogy a civilek elhagyják a várost, ami megkönnyítené csapataik legutóbbi hadicselének végrehajtását a donyecki térségben. Elmondása szerint Oroszország két hónapja intenzíven támadja a pokrovszki erődöt, de csak csekély eredményeket értek el.
A pokrovszki hadszíntér régóta a front egyik legforróbb pontja. Szirszkij korábban arról számolt be, hogy
a harcok intenzitása némileg csökkent, de ez nem jelenti azt, hogy Oroszország feladta volna a város elfoglalására vonatkozó terveit.
Címlapkép forrása: Portfolio
