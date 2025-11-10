  • Megjelenítés
Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost
Globál

Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost

Portfolio
Oroszország mintegy 150 ezer katonát vont össze Pokrovszk térségében, és nagyszabású offenzívával próbálja áttörni az ukrán védelmet a donyecki terület teljes ellenőrzéséért, miközben Kijev szerint a város továbbra is tartja magát - jelentette a RBC-Ukraine.

Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka a New York Postnak nyilatkozva közölte: az orosz csapatok nagyszabású támadást indítottak Pokrovszknál az ukrán védelmi vonalak áttörésére és a Donyecki terület teljes ellenőrzésének megszerzésére.

Elmondása szerint az Ukrajnában állomásozó mintegy 700 ezer orosz katona közül körülbelül 150 ezret vontak össze a térségben, hogy helyi erőfölényt érjenek el.

A támadásban nagy gépesített alakulatok és négy tengerészgyalogos dandár vesz részt. Szirszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán védők a jelentős orosz erőfeszítések ellenére szilárdan tartják a logisztikai szempontból kulcsfontosságú várost.

Szirszkij szerint az oroszok északról, délről és keletről próbálják elfoglalni Pokrovszkot és a szomszédos településeket, hogy elvágják az utánpótlási útvonalakat. A Kreml célja, hogy a civilek elhagyják a várost, ami megkönnyítené csapataik legutóbbi hadicselének végrehajtását a donyecki térségben. Elmondása szerint Oroszország két hónapja intenzíven támadja a pokrovszki erődöt, de csak csekély eredményeket értek el.

Még több Globál

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele

Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek

A pokrovszki hadszíntér régóta a front egyik legforróbb pontja. Szirszkij korábban arról számolt be, hogy

a harcok intenzitása némileg csökkent, de ez nem jelenti azt, hogy Oroszország feladta volna a város elfoglalására vonatkozó terveit.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Kiderülhetett az igazság: mit ígért valójában Trump Orbánnak az orosz energiáról
Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility