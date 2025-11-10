  • Megjelenítés
Műholdfelvételek bizonyítják: csúnya pofont kaptak az orosz drónerők, levegőbe repült a bázis
Portfolio
Műholdképek igazolják, hogy két, Gerány-2-es drónokat és robbanófejeket tároló raktár is megsemmisült a donyecki repülőtéren végrehajtott ukrán csapás során - írta meg a Militarnij.

A Dnipro Osint csatorna által közzétett felvételek szerint az egyik betonépület teljesen megsemmisült, feltehetően a robbanófejek másodlagos detonációja következtében. Egy második épület részlegesen megrongálódott, tetőszerkezetének körülbelül fele beomlott.

November 5-én este érkeztek jelentések arról, hogy az ukrán védelmi erők csapást mértek orosz katonai létesítményekre a megszállt donyecki régióban. Helyi lakosok később videókat tettek közzé egy nagy robbanásról a korábbi Donyecki Nemzetközi Repülőtér és a közeli Szpartak falu környékén.

A Dosye Shpiona elemzői szerint a támadásban "cirkálórakétákat" és csapásmérő drónokat egyaránt bevetettek. A csapás megsemmisített egy lőszerraktárat és egy üzemanyagtárolót, valamint egy indítóállást, továbbá megrongálta az energiaellátási és kommunikációs központokat.

Információik szerint a légicsapás idején a repülőtéren akár 1000 Gerány-2 drón is lehetett.

A CyberBoroshno közösség saját forrásai hasonló becslést adtak, szerintük körülbelül 1150-1200 drón tárolására szolgált a létesítmény. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan hány eszköz semmisült meg.

