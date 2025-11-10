Nem csitulnak a Szergej Lavrov bukásáról szóló pletykák - Megszólalt a Kreml, ez most a valós helyzet

Ma is téma volt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő sajtótájékoztatóján Szergej Lavrov külügyminiszter bukása, pontosabban az erről szóló sajtóhírek, Moszkva továbbra is tagadja, hogy az orosz vezető megbukott volna.

A külügyminiszter továbbra is aktív. A róla szóló jelentések teljesen hamisak. Ne fogalkozzanak velük”

– reagálta a Lavrov bukásáról szóló hírekre a sajtófőnök.

Azt mondta: hamarosan lesznek olyan nyilvános események, melyeken ismét találkozhatunk majd a külügyminiszterrel, ilyen lesz például a november 11-12-én tervezett, Kazahsztánba történő külügyi látogatás.

A múlt héten orosz ellenzéki és külföldi lapok írtak arról, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter megbukott, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök őt hibáztatja a budapesti békecsúcs (átmeneti?) kudarcáért.

