Történelmi pillanat: a szigetország megvillantotta azt a fegyvert, amitől Kína is retteghet

Nemrégiben tartott erőfitogtatást a szigetország, amelyen magas rangú védelmi tisztviselők és katonai vezetők mellett maga az elnök, Ferdinand Marcos Jr. is részt vett. A felbukkanó videó célja a hadtest 75. évfordulóját ünneplő promóció volt. A felvételeken látható volt történelmi kitekintés, de a lényeget az Indiától vásárolt BrahMos szuperszonikus cirkálórakéták megvillantása jelentette. Az első teszteknél ráadásul nem is spóroltak a szimbolikával:

egy, a Dél-kínai-tenger felé néző bázison hajtották végre a próbát.

Manila ezzel egyértelműen Kína erőteljes nyomulására utalt, mivel az országtó nyugatra eső vizeken komoly területi vitájuk van egymással. A térség több szempontból is kiemelkedően fontos: a tengerfenéken rengeteg kitermelhető nyersanyag található, miközben az apró zátonyok stratégiai szempontból jelentenek fontos állomásokat. Itt halad végig a világ egyik legfontosabb kereskedelmi hajóútvonala is, ennek ellenőrzése szintén érdeke lehet a hatalmaknak. Kína a Dél-kínai-tenger egészét a sajátjának követeli, emiatt már régóta húzódó komoly vitája is van több országgal. Manilával már évtizedek óta állandó a feszültség, az elmúlt években mindez fokozódott. A két ország parti őrségének hajói többször keveredtek incidensbe, 2025 augusztusában súlyos balesetet szenvedett a kínaiak egyik járműve.

A növekvő ellentétek közepette a Fülöp-szigetek egyre nagyobb figyelmet szentel a védelmi képességei megerősítésének, ennek jegyében

2022-ben mintegy 375 millió dollár értékben kötöttek az indiai BrahMos Aerospace vállalattal megállapodást három rakétaüteg beszerzésére.

A világ leggyorsabb szuperszonikus cirkálórakétáiként a BrahMos rakéták elrettentést biztosítanak minden olyan kísérlettel szemben, amely aláássa szuverenitásunkat és szuverén jogainkat, különösen a Nyugat-Fülöp-szigeteki tengeren

– jelentette ki Delfin Lorenzana akkori védelmi miniszter. A Nyugat-Fülöp-szigeteki tenger megnevezés ne legyen meglepetés senki számára, a szigetország az elnevezésben is riválisa fölé kíván kerekedni, ennek része, hogy a Dél-kínai-tenger keleti medencéjét hívják így.

Manila a BrahMos első megrendelője, az első szállítmány 2024-ben érkezett meg, második pedig áprilisban. A fegyver inerciális navigációs rendszerrel és globális helymeghatározó rendszerrel van felszerelve, 290 kilométeres hatótávolsággal és Mach 3 végsebességgel.

Címlapkép forrása: T. Narayan/Bloomberg via Getty Images