Újabb csapás érte az orosz erők stratégiai üzemanyagraktárát
Újabb csapás érte az orosz erők stratégiai üzemanyagraktárát

Ukrán különleges egységek precíziós dróncsapással rongálták meg a Gvardejszkij állami vállalat krími olajraktárát - számolt be a RBC-Ukraine.

Az Ukrán Különleges Műveleti Erők közlése szerint a megszállt Krímben, a Szaki járásban fekvő Karjerne településnél található olajraktárt érte találat. A raktár területén működő szivattyúállomást célzott csapás érte.

A beszámoló szerint a szövetségi tulajdonú Gvardejszkij olajraktár kulcsszerepet játszik a félszigeten állomásozó orosz erők üzemanyag-ellátásában: katonai létesítményeket szolgál ki, és közlekedési üzemanyagot biztosít az orosz hadseregnek.

A múlt hónapban, október 17-én már érte ukrán csapás a Gvardejszkij létesítményt.

