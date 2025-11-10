Újabb csapás érte az orosz erők stratégiai üzemanyagraktárát

Az Ukrán Különleges Műveleti Erők közlése szerint a megszállt Krímben, a Szaki járásban fekvő Karjerne településnél található olajraktárt érte találat. A raktár területén működő szivattyúállomást célzott csapás érte.

A beszámoló szerint a szövetségi tulajdonú Gvardejszkij olajraktár kulcsszerepet játszik a félszigeten állomásozó orosz erők üzemanyag-ellátásában: katonai létesítményeket szolgál ki, és közlekedési üzemanyagot biztosít az orosz hadseregnek.

A múlt hónapban, október 17-én már érte ukrán csapás a Gvardejszkij létesítményt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio