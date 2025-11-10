Valami eltört a német baloldalon: vezető politikus mondott le, teljes profilváltás jöhet

A párt vezetésére Fabio De Masit kérte fel a politikus, Amira Mohamed Ali, a BSW alelnöke egyelőre marad a jelenlegi pozíciójában.

Wagenknecht nem távozik a pártból, továbbra is vezetői státuszban marad, de elmondása szerint „olyan dolgokra akar koncentrálni, amelyek valóban segítenek a BSW-nek.”

Egyelőre még nem tudni biztosan, mi vezetett Sarah Wagenknecht lemondásához, az elmúlt napokban már voltak hírek arról, hogy a párt egyes vezetői „rebrandinget” szeretnének,

átneveznék a pártot, olyan nevet adva neki, amely nem kapcsolódik ennyire szorosan Wagenknecht személyéhez. A BSW rövidítés várhatóan megmarad.

A BSW egy baloldali populista párt – szocialista gazdaságpolitikával, bevándorlás-ellenességgel és az ukrajnai fegyverszállítmányok leállításával kampányolnak. Az idei német választásokon a BSW épphogy nem jutott be a Bundestagba – 4,98%-os eredményt elérve.

Címlapkép forrása: Jens Schlueter/Getty Images