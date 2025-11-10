Az MK.ru arról ír: szerintük Zelenszkij elnök megítélése túlzottan negatív az ukránok és a nyugati politikusok körében is, ezért most
azon dolgoznak, hogy felépítsék a jelenlegi elnök alternatíváját.
Az orosz lap szerint ez abban nyilvánul meg, hogy nyugati publikációkban egyre több teret engednek Valerij Zalusznij volt ukrán főparancsnoknak, jelenlegi londoni nagykövetnek, aki nemrég a New York Times-ban is jelentetett meg véleménycikket.
Zaluzsnij cikke arról szólt, hogy Ukrajna szeretne békét kötni, viszont nem adja meg magát – az orosz lap azt a következtetést vonta le ebből, hogy a volt főparancsnok elnökként lényegében folytatná ugyanazt a politikát, mint Zelenszkij, kedvezőbb nyilvános megítélés mellett.
Világos, hogy a brit kurátorok csupán le akarnak cserélni egy inkompetens szereplőt egy másikkal, a forgatókönyv nem változna”
– írják az orosz elemzők.
Úgy látják: a britek ellenében van egy másik tábor is, melyet Németország vezet – ők az oroszok szerint
nem Zaluzsnijt, hanem Vitalij Klicskót, Kijev polgármesterét akarják Ukrajna elnöki székébe juttatni.
Szerintük a német média azért teszi felelőssé Zaluzsnijt az Északi Áramlat felrobbantása miatt, mert le akarják járatni az ukrán parancsnokot és inkább Klicskó politikai karrierjét támogatnák.
Világos, hogy egy lényegében nemzetközi terrorizmussal vádolt tábornokot Németország nem fogadna el Ukrajna elnökének. Ha hatalomra jut, Németország támogatása komoly akadályokba ütközhet”
– írja az orosz lap.
Oroszország különféle platformokon (cikkek, hírszerzési jelentések, politikai nyilatkozatok) rendszeresen kommunikál arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a bukás szélén áll. Ennek két oka van: egyrészt Moszkva szeretne egy „békülékenyebb” vezetőt látni Ukrajna élén, aki hajlandó lenne nagyobb területi és diplomáciai áldozatok árán is békét kötni Moszkvával, másrészt az oroszok próbálják fenntartani a lakosság harci kedvét azzal, hogy azt kommunikálják, hogy a kijevi vezetés lényegében az összeomlás szélén áll.
Ettől függetlenül nem feltétlen kijelenthető, hogy Zelenszkij személye mögött teljes a nyugati egység: való igaz lehet, hogy egyes politikusok szívesebben látnának más vezetőt Ukrajna élén, aki nyitottabb a kompromisszumokra. Emlékezetes: Zelenszkij vezetése valóban megingott az év elején, amikor Trump újraválasztása után az első személyes találkozót folytatta az amerikai elnökkel és ez kiábálásba torkollt.
Az azonban, hogy intenzív médiakampány folyna Zelenszkij megbuktatására, egész egyszerűen nem igaz – Zaluzsnij még főparancsnokként, évekkel ezelőtt is rendszeresen publikált nagy elérésű nyugati lapokban.
Címlapkép forrása: Martin Sylvest Andersen/Getty Images
