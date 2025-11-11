Axe: ennyit az orosz csodafegyverről, megalázó módon állítják meg az ukránok a rettegett Kinzsalt

A Kinzsal Oroszország egyik legfélelmetesebb fegyvere. Az eredetileg "lelőhetetlenként" aposztrofált hiperszonikus levegő-föld rakétát átalakított MiG-31-esek hordozzák, végsebessége akár a hangsebesség 5-10-szeresét is elérheti.
Olyan gyors, hogy Ukrajna legjobb légvédelme, az amerikai gyártmányú Patriot-rendszer is sokszor nehezen találja el. Az oroszok heti rendszerességgel alkalmazzák ukrán városok és erőművek ellen, különösen a tél közeledtével.
A rendszer kezelői szerint ugyanakkor Ukrajna egyik legelterjedtebb elektronikai hadviselési megoldása, a Lima EW, a Kinzsal ellen is hatékony. A Night Watch egység operátorai állítják, hogy
a rendszerrel az elmúlt két hétben nagyjából egy tucatszor zavarhatták meg a Kinzsalokat.
Ráadásul demonstratív módon teszik: a bejövő rakéták műholdas navigációs jeleit egy Ukrajnában népszerű hazafias dallal, a 2019-ben írt "Apánk Bandera" című műnépdal helyettesítik.
Így amikor egy Kinzsal egy ukrán város vagy erőmű közelébe ér, a megszokott jelek helyett a dalt "hallja". A rakéta műholdas navigációját ezek a jelek megzavarják, így az akár több száz méterrel a kijelölt célpont mellé csapódhat.
Erre ráerősíthet az is, hogy egy, az oroszok által feltöltött felvétel szerint nemrégiben egy Kinzsal totálosan célt tévesztve csapódott be Nyugat-Ukrajnában.
Russia publishes photos of what it says are the Kindzhal missiles landing sites.This is presumably to "prove" Ukraine did not shoot them down. However they are a long way from the Starokon airbase in Khmelnytskyi, with one almost 150m off target - so possible EW interference. pic.twitter.com/wo7frd6o2s https://t.co/wo7frd6o2s— Tim White (@TWMCLtd) November 10, 2025
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
