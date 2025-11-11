  • Megjelenítés
Axe: ennyit az orosz csodafegyverről, megalázó módon állítják meg az ukránok a rettegett Kinzsalt
Globál

Axe: ennyit az orosz csodafegyverről, megalázó módon állítják meg az ukránok a rettegett Kinzsalt

Portfolio
Már Oroszoroszág "lelőhetetlen" rakétájával, a Kinzsallal szemben is sikeresen védekeznek az ukrán Lima EW rendszerek, a kezelők szerint az eszköz több támadást is meghiúsított - írja David Axe elemző.

A Kinzsal Oroszország egyik legfélelmetesebb fegyvere. Az eredetileg "lelőhetetlenként" aposztrofált hiperszonikus levegő-föld rakétát átalakított MiG-31-esek hordozzák, végsebessége akár a hangsebesség 5-10-szeresét is elérheti.

Olyan gyors, hogy Ukrajna legjobb légvédelme, az amerikai gyártmányú Patriot-rendszer is sokszor nehezen találja el. Az oroszok heti rendszerességgel alkalmazzák ukrán városok és erőművek ellen, különösen a tél közeledtével.

A rendszer kezelői szerint ugyanakkor Ukrajna egyik legelterjedtebb elektronikai hadviselési megoldása, a Lima EW, a Kinzsal ellen is hatékony. A Night Watch egység operátorai állítják, hogy

a rendszerrel az elmúlt két hétben nagyjából egy tucatszor zavarhatták meg a Kinzsalokat.

Még több Globál

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Videó: hatalmas lángoszlop jelent meg az orosz égbolton, kulcsfontosságú üzemet lőtt szét Ukrajna

Bajba került a hírszerzés - Egy egész hálózatot lepleztek le Oroszországban, kritikus adatokra pályáztak

Ráadásul demonstratív módon teszik: a bejövő rakéták műholdas navigációs jeleit egy Ukrajnában népszerű hazafias dallal, a 2019-ben írt "Apánk Bandera" című műnépdal helyettesítik.

Így amikor egy Kinzsal egy ukrán város vagy erőmű közelébe ér, a megszokott jelek helyett a dalt "hallja". A rakéta műholdas navigációját ezek a jelek megzavarják, így az akár több száz méterrel a kijelölt célpont mellé csapódhat.

Erre ráerősíthet az is, hogy egy, az oroszok által feltöltött felvétel szerint nemrégiben egy Kinzsal totálosan célt tévesztve csapódott be Nyugat-Ukrajnában.

Kapcsolódó cikkünk

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility