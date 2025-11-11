  • Megjelenítés
Elismerte az ukrán főparancsnok: igazak a frontról érkező hírek – Jelentősen romlott a helyzet
Elismerte az ukrán főparancsnok: igazak a frontról érkező hírek – Jelentősen romlott a helyzet

Az orosz hadsereg átfogó offenzívába kezdett Zaporizzsja megyében, való igaz, hogy elfoglaltak három települést, illetve még két faluért most heves harcok folynak – ismertette esti jelentésében Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok.

Azt írta ki Facebook-oldalára: az orosz haderő fokozta tevékenységét Zaporizzsja megyében,

a ködöt kihasználva folyamatosan próbálnak előrenyomulni a frontvonalon.

Jelentősen romlott a helyzet Olekszandrivka és Huljajpole térségében. Az ellenség előnyére próbálja fordítani létszámbeli fölényét és heves harcok során előre nyomultak, elfoglaltak három települést is”

– jelentette az ukrán katonai vezető.

Állítása szerint jelenleg Rivnyopilja és Jablukove térségében próbálják megállítani az orosz rohamcsapatokat, akik súlyos veszteségeket szenvednek.

Az új offenzíva mellett a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk – az oroszok nagy erőkkel próbálják ostromolni a donyecki települést – jelenti az ukrán vezető.

