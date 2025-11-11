Előkerült Putyin jobbkeze, akinek a bukásáról beszéltek: újra felmerült a budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó ügye

Számos témát érintett az orosz külügyminiszter, akinek a távozásával kapcsolatban sok pletyka látott napvilágot az elmúlt napokban. A híresztelések szerint Vlagyimir Putyin elnök azért vesztette el a bizalmát az egyik legfontosabb emberében, mivel a makacs hozzáállásával elszúrta az esetleges budapesti csúcstalálkozó lehetőségét az Egyesült Államokkal. Bár továbbra sincs napirenden egy tárgyalás a magyar fővárosban, de erről is beszélt Lavrov az interjú során.

Először az orosz nukleáris kísérletekről beszélt, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok állításával szemben Moszkva nem indította újra ezeket. Azt viszont elismerte, hogy a nyugati nagyhatalom hozzáállásának megváltozása az orosz oldalon is újragondolást eredményezhet. Kifejtette, hogy hajlandóak erről a kérdésről megbeszéléseket folytatni Washingtonnal, különösen azért, mert egyelőre nem tudják, hogy Donald Trump amerikai elnök pontosan mire vonatkozóan tett kijelentést a nukleáris tesztek újraindításáról.

Szóba kerül a sokat emlegetett budapesti csúcstalálkozó is. Kijelentette, hogy a Financial Times által megjelentetett korábbi cikk a találkozó lemondásáról nem igaz, sok valótlanságot tartalmazó állítások vannak benne. Szerinte az újságírók akkor egy nem hivatalos dokumentumra hivatkoztak, amelynek a célja az volt, hogy az amerikai kollégáknak felhívja a figyelmét a korábban, az alaszkai megbeszélésen elhangzottakra. Kifejtette:

nem minden egyes pontosvesszőben értettek egyet, de mindenképpen megegyezésre jutottak.

Szerinte az, hogy a két hatalom között elakadtak a megbeszélések, az Egyesült Államok hibája, mivel az „amerikaiak oldaláról nem történt ilyen lépés”. Ezt követően kijelentette, hogy

az orosz fél készen áll a budapesti találkozó előkészületeinek megvitatására.

