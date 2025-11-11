  • Megjelenítés
Előkerült Szergej Lavrov – Teljes pályás letámadásba kezdett, nagyon súlyos váddal állt elő
Globál

Előkerült Szergej Lavrov – Teljes pályás letámadásba kezdett, nagyon súlyos váddal állt elő

Portfolio
Úgy fest, tényleg nem lesz igaza azoknak a nyugati / orosz ellenzéki portáloknak, melyek Szergej Lavrov külügyminiszter eltűnéséről, leváltásáról írtak. Előkerült a moszkvai vezető és egyből lenácizta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

A múlt héten több vezető nyugati, orosz és belarusz ellenzéki is azt írta: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiesett a pixisből a Kremlben, mivel elbaltázta a külügyminiszteri csúcsot, melynek következményeképpen Donald Trump elnök lemondta / elhalasztotta a budapesti békecsúcsot.

Ma Lavrov rácáfolt ezekre a híresztelésekre: az orosz médiának nyilatkozott, ahol saját politikai helyzetének ecsetelése helyett

Zelenszkij elnököt vádolta meg súlyos dologgal.

Zelenszkij rendszeresen látható a tévében, terrorszervezeteket és náci zászlóaljak tagjait tünteti ki, akin a náci Németország jelképei vannak”

– mondta Lavrov, aki szerint mindez bizonyítja, hogy Zelenszkij maga is náci ideológiát vall.

Az Ukrajnában harcoló katonai alakulatokat kizárólag Oroszország tartja terrorszervezetnek, elsősorban azért, mert háborúban állnak az országgal.

Náci jelképeket egyébként Oroszország és Ukrajna oldalán harcoló katonák is viselnek, Lavrov logikája alapján Gyenisz Pusilin, az úgynevezett Donyecki Népköztársaság vezetője is náci, hiszen lefényképezték korábban, ahogy egy SS-halálfejes felvarrót viselő orosz katonát tüntet ki.

Címlapkép forrása: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images

