Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter közlése szerint kedden egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy bírósági épület bejáratánál Iszlámábádban, ami
legalább 12 ember halálát és 27 személy sérülését okozta.
A támadó megpróbált bejutni a bíróság területére, de miután ez nem sikerült, egy rendőrségi járművet vett célba.
Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök
India állami terrorizmusának tulajdonította a támadást, és felszólította a világot, hogy ítélje el India "aljas összeesküvéseit".
Bizonyítékot nem mutatott be a vádra. A merénylet elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett, bár hasonló támadásokat korábban a pakisztáni tálibok (TTP) hajtottak végre.
Címlapkép forrása: Muhammed Semih Ugurlu/Anadolu via Getty Images
