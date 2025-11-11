  • Megjelenítés
Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot
Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Öngyilkos merénylet történt Iszlamabádban, Pakisztán fővárosában - a muszlim többségű ország a szomszédos Indiát vádolja - tudósít az Al-Dzsazíra.

Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter közlése szerint kedden egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy bírósági épület bejáratánál Iszlámábádban, ami

legalább 12 ember halálát és 27 személy sérülését okozta.

A támadó megpróbált bejutni a bíróság területére, de miután ez nem sikerült, egy rendőrségi járművet vett célba.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök

India állami terrorizmusának tulajdonította a támadást, és felszólította a világot, hogy ítélje el India "aljas összeesküvéseit".

Bizonyítékot nem mutatott be a vádra. A merénylet elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett, bár hasonló támadásokat korábban a pakisztáni tálibok (TTP) hajtottak végre.

Címlapkép forrása: Muhammed Semih Ugurlu/Anadolu via Getty Images

