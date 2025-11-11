  • Megjelenítés
Európai hírszerzés jöhet Ursula von der Leyen felügyelete alatt, de ez egy valóságos aknamezőnek tűnik
Európai hírszerzés jöhet Ursula von der Leyen felügyelete alatt, de ez egy valóságos aknamezőnek tűnik

A Financial Times értesülései szerint az Európai Bizottság megkezdte az előkészületeit egy új hírszerző szerv létrehozására.

A tervek szerint Ursula von der Leyen elnöksége alatt létrejövő hatóság célja, hogy javítsa a nemzeti kémügynökségek által gyűjtött információk felhasználását. A főtitkárságon belül létrehozandó egységbe az EU-n belülről, hírszerzési tapasztalattal bíró tisztviselőket fognak felvenni. A lépést Oroszország ukrajnai inváziója váltotta ki, valamint Donald Trump amerikai elnök kijelentései, amely szerint csökkenteni kell az Európának szánt amerikai biztonsági garanciákat. Ezek a fejlemények arra késztették a kontinens vezetőségét, hogy a korábbiaktól eltérő gondolkodással álljanak hozzá a szervezetet érintő biztonsági kihívásokhoz.

A lapnak négy, a témában tájékozott személy nyilatkozott. Az egyik, névtelenséget kérő forrás kifejtette a lépés okait:

Az EU-tagállamok kémszolgálatai sokat tudnak. A bizottság is sokat tud. Jobb módszerre van szükségünk ahhoz, hogy mindezt összefogjuk, és hatékonyak és hasznosak legyünk a partnereink számára. A hírszerzésben adni kell valamit, hogy kapjunk is valamit

– hangsúlyozta.

A lépés viszont nem arat osztatlan sikert, több magas rangú képviselő is az ellenérzését fejezte ki. A Hírszerző és Helyzetelemző Központját (Intcen) ellenőrző EU diplomáciai szolgálatában attól tartanak, hogy megkettőzik az egység szerepét és ezzel veszélyeztetik a jövőjét. A tervet még nem közölték hivatalosan az EU 27 tagállamával, de számítanak azok rézvételére, méghozzá a nemzeti hírszerző ügynökségtől kirendelt tisztségviselők bevonása által.

Az elképzeléssel kapcsolatban több részlet is hiányos:

A koncepció kidolgozása folyamatban van, és a tárgyalások folyamatban vannak. Nincs konkrét ütemterv

– mondta az egyik forrás.

Kiemelték, hogy a meglévő tudásra fognak alapozni, célja, hogy megerősítsék a biztonsági és hírszerzési képességeket. Az is szempont, hogy szorosan együttműködjön az EKSZ (Európai Külügyi Szolgálat) megfelelő szervezeti egységeivel.

A téma kényesnek számít a szervezeten belül, mivel néhány ország rendkívül óvatosan bánik a bizalmas információi megosztásával.

A másik gondot azt jelenti, hogy egyesek szerint lehetnek a szervezeten belül országok, amelyek Oroszországhoz közelebbi álláspontot hangoztatnak, ezért nem teljesen tartják őket megbízhatónak.

A lapnak nyilatkozó források abban is egyetértettek, hogy több ország is várhatóan ellenáll majd a kezdeményezésnek, mivel attól tartanak, hogy az eddigieknél is nagyobb felügyeletet biztosítana az EB-nek a titkos információk területén. Az viszont erősítheti a kezdeményezést, hogy az Intcen hatékonyságával kapcsolatban régóta aggályok merültek fel, ezért más szempontokból sokan a hírszerzési képességek erősítését szeretnék elérni, komoly vitákra lehet számítani a szervezeten belül a kérdésről.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

