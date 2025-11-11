Ezermilliárd dolláros kereskedelmi útvonal sorsa dől el: fontos bejelentést tettek a lázadók

A jemeni húszi lázadók felfüggesztették Izrael elleni támadásaikat - jelentették be egy, a Hamász iszlamista terrorszervezetnek küldött levélben.

A húszik levelükben azt közölték a Hamásszal, hogy időlegesen leállították támadásaikat Izrael és a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen, a Gázai övezetben megkötött tűzszünet nyomán.

"Figyelemmel kísérjük a fejleményeket" — írták a húszik.. "Kijelentjük, hogy ha az ellenség újra megindítja agresszióját Gáza ellen, visszatérünk katonai tevékenységünkhöz mélyen a cionista állam területén, és visszaállítjuk az izraeli hajózási tilalmat a Vörös-tengeren és az Arab-öbölben."

A húszik az Izrael és a Hamász közötti, kétéves háború idején rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre hajók és Izrael ellen, azt állítva, hogy ezzel Izraelt a gázai harcok leállítására akarják rákényszeríteni.

Október 10., a Hamász és Izrael közötti tűzszünet óta nem támadtak.

Korábban a Vörös-tengeri hajózási útvonalak elleni akciókban életét vesztette legkevesebb kilenc tengerész, és elsüllyedt négy hajó.

Tevékenységükkel megzavarták a Vörös-tengeri kereskedelmi utakat, amelyeken a Gázai háború előtt évi mintegy ezermilliárd dollárnyi áruforgalom zajlott. Utoljára szeptember 29-én támadtak meg egy holland teherhajót, amelyen megöltek egy, és megsebesítettek egy másik tengerészt.

