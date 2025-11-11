  • Megjelenítés
Három űrhajós rekedt a „nagy semmiben”, vallottak az állapotukról
Globál

Három űrhajós rekedt a „nagy semmiben”, vallottak az állapotukról

Portfolio
A Sencsou-20 űrmisszió legénysége jó állapotban van, annak ellenére, hogy visszatérésüket el kellett halasztani egy feltételezett űrszemét-becsapódás miatt – közölte az AP News.

A kínai Emberes Űrrepülési Hivatal kedden közölte, hogy a Sencsou-20 űrhajó három asztronautája „jó állapotban van, normálisan dolgozik és él” a Tienkung űrállomáson.

Az eredetileg november 5-re tervezett visszatérést el kellett halasztani, miután az űrhajót vélhetően egy kisebb űrszemétdarab találta el.

Az új visszatérési dátumot egyelőre nem határozták meg.

A hivatal közleménye szerint a küldetés csapata jelenleg teszteket és gyakorlatokat hajt végre. A három űrhajós –Csen Tung, Csen Zsung-zsuj és Vang Dzsie – áprilisban indult az űrállomásra, és éppen befejezték volna hathónapos szolgálatukat.

Még több Globál

Videón a szerencsétlenség: röptében hullott darabokra a NATO gépe

Ősei nyelvén mondott esküt Írország új államfője – Valóságos gael forradalom indulhat el

Befuccsolni látszik Trump nagy béketerve: egyik fél sem enged a követelésekből

A váltást biztosító Sencsou-21 küldetés november 1-jén sikeresen dokkolt az űrállomáshoz. Ez a misszió először vitt magával egereket kísérleti célokra.

Kína 2003 óta folyamatosan fejleszti űrprogramját, saját űrállomást épített, és célul tűzte ki, hogy 2030-ra embert juttasson a Holdra.

Címlapkép forrása: Jiang Jurong/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility