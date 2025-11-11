Három űrhajós rekedt a „nagy semmiben”, vallottak az állapotukról

A kínai Emberes Űrrepülési Hivatal kedden közölte, hogy a Sencsou-20 űrhajó három asztronautája „jó állapotban van, normálisan dolgozik és él” a Tienkung űrállomáson.

Az eredetileg november 5-re tervezett visszatérést el kellett halasztani, miután az űrhajót vélhetően egy kisebb űrszemétdarab találta el.

Az új visszatérési dátumot egyelőre nem határozták meg.

A hivatal közleménye szerint a küldetés csapata jelenleg teszteket és gyakorlatokat hajt végre. A három űrhajós –Csen Tung, Csen Zsung-zsuj és Vang Dzsie – áprilisban indult az űrállomásra, és éppen befejezték volna hathónapos szolgálatukat.

A váltást biztosító Sencsou-21 küldetés november 1-jén sikeresen dokkolt az űrállomáshoz. Ez a misszió először vitt magával egereket kísérleti célokra.

Kína 2003 óta folyamatosan fejleszti űrprogramját, saját űrállomást épített, és célul tűzte ki, hogy 2030-ra embert juttasson a Holdra.

Címlapkép forrása: Jiang Jurong/VCG via Getty Images