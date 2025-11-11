Ilyen nincs: olyan büntetést kértek Erdogan legnagyobb ellenfelére, amit máshol sorozatgyilkosok sem kapnak

Több mint kétezer év börtönbüntetést kért kedden az isztambuli ügyész a város bebörtönzött ellenzéki polgármesterére, a március óta börtönben lévő Ekrem Imamoglura korrupciós vádak miatt, amelyekben az ügyészség szerint további 401 ember érintett.

Sajtótájékoztatóján Akin Gürlek ügyész azt közölte, hogy a vád szerint a 402 ember bűnszervezetet alkotott, amely tíz év alatt összesen 160 milliárd török líra kárt okozott az államnak.

A Gürlek által bemutatott, több mint négyezer oldalas, a többi között videofelvételekre és szakértői elemzésekre is hivatkozó vádirat összeállítói szerint a bűnszervezetet maga Imamoglu hozta létre és ő is vezette.

A Recep Tayyip Erdogan elnök legfőbb riválisaként számon tartott Imamoglut március 19-én korrupció és terrorista kapcsolatok vádjával vették őrizetbe, majd március 23-án bírósági határozat alapján letartóztatták. Törökországban ezt követően ellenzéki tiltakozó akciók hulláma söpört végig, amelyek közül a legnagyobbak Isztambulban, Ankarában és Izmirben voltak.

Október végén egy bíróság újabb letartóztatási parancsot adott ellen, ezúttal "politikai kémkedés" gyanújával.

A vádakat mind Imamoglu, mind pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP) elutasítja, politikailag motiváltnak nevezve azokat.

Ankara az állításokat - a bírói függetlenségre hivatkozva - visszautasítja.

Címlapkép forrása: Ugur Yildirim/ dia images via Getty Images