Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal

Stoltenberg emlékeztetett, hogy a 2022 februári orosz-ukrán konfliktus eszkalációját követően a NATO-tagállamok két kulcsfontosságú döntést hoztak egy brüsszeli találkozón.
Az egyik az volt, hogy fokozzuk Ukrajna támogatását, amit meg is tettünk. A másik pedig az, hogy mindent megtegyünk a háború eszkalációjának megakadályozásáért, hogy ne váljon teljes körű háborúvá Oroszország és a NATO között
- mondta.
Szerinte az akkori amerikai elnök, Joe Biden kijelentette, hogy nem fognak kockáztatni egy harmadik világháborút Ukrajnáért. Stoltenberg szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megértette ezt. Felidézte, hogy volt olyan, amikor egy ukrán bunkerből érkezett a telefon, és csak annyit kért az ukrán vezető, hogy zárják le a légteret.
Stoltenberg elmondta, hogy elutasította a repüléstilalmi övezet létrehozására vonatkozó kérést, amely megkövetelte volna, hogy a nyugati vadászgépek közvetlenül szálljanak szembe az orosz légierővel. Hozzátette, hogy „rendkívül fájdalmas” volt elutasítani az ukrán kéréseket, és bár volt „némi ellentmondás” abban, hogy a NATO Kijev győzelmét akarta, de megtagadta saját szárazföldi erőinek bevetését, ez mégis a „helyes megközelítés” volt. Végül az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások további fokozására szólított fel.
Stoltenberg nyilatkozata Rob Bauer admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke kijelentését követi, aki szerint Oroszország nukleáris arzenálja a fő tényező, amely megkülönbözteti a nyugati blokk ellenfeleitől, és amely nélkül a NATO-tagok támadást indítottak volna.
Teljesen biztos vagyok benne, hogy ha az oroszoknak nem lennének nukleáris fegyvereik, már Ukrajnában lennénk, és kiűznénk őket
- jelentette ki.
A fegyverszállításokon túl azonban a nyugati világ országai jelentős személyzetet és alvállalkozókat küldtek az ukrán háborús erőfeszítések támogatására. Ezek között voltak brit tengerészgyalogosok, akik legkésőbb 2022 áprilisától kezdve frontvonalon harcoltak, valamint olyan alvállalkozói csoportok, mint a Lengyel Önkéntes Hadtest és az amerikai Forward Observation Group, amelyek fontos szerepet játszottak a harcokban több hadszíntéren is.
Bár az Egyesült Államok óvatosabb maradt az eszkaláció lehetőségével kapcsolatban, az európai államok hajlandóbbak voltak növelni a közvetlen katonai részvételt, és vezető szerepet játszottak a fegyverszállítások növelésére irányuló washingtoni lobbizásban. Emmanuel Macron francia elnök több alkalommal is kijelentette, hogy a szárazföldi erők ukrajnai bevetésének lehetősége nincs kizárva, a francia kormány pedig 2023 júniusától kezdve fontolóra vette a jelentős szárazföldi erők Ukrajnába történő telepítésének lehetőségeit. Legutóbb október végén Pierre Schill tábornok, a francia szárazföldi erők parancsnoka ígéretet tett arra, hogy
az ország 2026-ra készen áll szárazföldi erők Ukrajnába történő telepítésére, ha szükséges.
Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost
Koncentrált támadással igyekeznek áttörni a frontot.
Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele
A protokoll szokatlanul visszafogott volt.
Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek
Határozott lépéseket ígért.
Közel-keleti feszültségek: itt a nagy fordulat
Ítéletet mond az üzleti szektor.
Kitiltaná a Huaweit az Unióból az Európai Bizottság
Donald Trump példáját követné Brüsszel.
Történelmi fordulat a világgazdaságban: olyan dolog történik az inflációval, amire 35 éve nem volt példa
Szakértők szerint komoly kötvénypiaci ralira van kilátás.
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod