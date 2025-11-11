Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal

Stoltenberg emlékeztetett, hogy a 2022 februári orosz-ukrán konfliktus eszkalációját követően a NATO-tagállamok két kulcsfontosságú döntést hoztak egy brüsszeli találkozón.

Az egyik az volt, hogy fokozzuk Ukrajna támogatását, amit meg is tettünk. A másik pedig az, hogy mindent megtegyünk a háború eszkalációjának megakadályozásáért, hogy ne váljon teljes körű háborúvá Oroszország és a NATO között

- mondta.

Szerinte az akkori amerikai elnök, Joe Biden kijelentette, hogy nem fognak kockáztatni egy harmadik világháborút Ukrajnáért. Stoltenberg szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megértette ezt. Felidézte, hogy volt olyan, amikor egy ukrán bunkerből érkezett a telefon, és csak annyit kért az ukrán vezető, hogy zárják le a légteret.

Stoltenberg elmondta, hogy elutasította a repüléstilalmi övezet létrehozására vonatkozó kérést, amely megkövetelte volna, hogy a nyugati vadászgépek közvetlenül szálljanak szembe az orosz légierővel. Hozzátette, hogy „rendkívül fájdalmas” volt elutasítani az ukrán kéréseket, és bár volt „némi ellentmondás” abban, hogy a NATO Kijev győzelmét akarta, de megtagadta saját szárazföldi erőinek bevetését, ez mégis a „helyes megközelítés” volt. Végül az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások további fokozására szólított fel.

Stoltenberg nyilatkozata Rob Bauer admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke kijelentését követi, aki szerint Oroszország nukleáris arzenálja a fő tényező, amely megkülönbözteti a nyugati blokk ellenfeleitől, és amely nélkül a NATO-tagok támadást indítottak volna.

Teljesen biztos vagyok benne, hogy ha az oroszoknak nem lennének nukleáris fegyvereik, már Ukrajnában lennénk, és kiűznénk őket

- jelentette ki.

A fegyverszállításokon túl azonban a nyugati világ országai jelentős személyzetet és alvállalkozókat küldtek az ukrán háborús erőfeszítések támogatására. Ezek között voltak brit tengerészgyalogosok, akik legkésőbb 2022 áprilisától kezdve frontvonalon harcoltak, valamint olyan alvállalkozói csoportok, mint a Lengyel Önkéntes Hadtest és az amerikai Forward Observation Group, amelyek fontos szerepet játszottak a harcokban több hadszíntéren is.

Bár az Egyesült Államok óvatosabb maradt az eszkaláció lehetőségével kapcsolatban, az európai államok hajlandóbbak voltak növelni a közvetlen katonai részvételt, és vezető szerepet játszottak a fegyverszállítások növelésére irányuló washingtoni lobbizásban. Emmanuel Macron francia elnök több alkalommal is kijelentette, hogy a szárazföldi erők ukrajnai bevetésének lehetősége nincs kizárva, a francia kormány pedig 2023 júniusától kezdve fontolóra vette a jelentős szárazföldi erők Ukrajnába történő telepítésének lehetőségeit. Legutóbb október végén Pierre Schill tábornok, a francia szárazföldi erők parancsnoka ígéretet tett arra, hogy

az ország 2026-ra készen áll szárazföldi erők Ukrajnába történő telepítésére, ha szükséges.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images