Cuban arról magyarázott a hírcsatornának, hogy szerinte pályakezdőként sokkal könnyebb lesz most elhelyezkedni, érvényesülni egy kisebb vállalatnál, mintsem egy multinacionális cégnél –
mindemellett fiatal pályakezdőként az AI-jal kapcsolatos ismeretek lehetnek a legértékesebbek a cégek számára.
Úgy látja, a nagyvállalatoknál a nagy IT-részlegek hatékonyan tudják használni a mesterséges intelligenciát, kisebb cégeknél viszont sokkal könnyebb áttörést elérni, mint egy olyan pályakezdő, aki valamennyire ért az AI használatához.
Azt mondta: szerinte az AI alkalmazása összességében produktívabbá, versenyképesebbé és nyereségesebbé teszi a vállalatokat, viszont kisebb cégeknél az IT-részlegeknek sokszor nincsenek erőforrásai ilyen rendszerek fejlesztésére.
Ahogy láttuk az internet korai időszakában is, felvettek fiatal gyerekeket, akiknek ez az egész kényelmesebb volt, akik már megtanulták használni és jöttek új dolgokat bevezetni”
– mondta Cuban.
A gyerekeimnek és minden fiatal gyereknek azt mondom, hogy kétféle cég lesz ebben az országban: egyikük fantasztikusan használja majd az AI-t, a másikuk pedig már nem működik. Ha munkát keresel, könnyebben fogsz tudni kisebb cégnél dolgozni, mintsem egy nagyvállalatnál”
– mondta Cuban.
A 67 éves befektetőnek három gyereke van, köztük két lány, akik jelenleg egyetemre járnak. Azt mondja: mindent, amit tud, megtanít nekik az AI-ról, így a gyerekei ezt a tudást el tudják vinni majd gyakorlatba ültetni a munkahelyeiken.
A CNBC végül kitér arra is, hogy belépő szintű munkahelyeknél érdekes lehet még a kommunikáció, érzelmi intelligencia és a kritikus gondolkodási készség a munkáltatók számára az AI-korszakban.
Címlapkép forrása: 2022 American Broadcasting Companies, Inc via Getty Images
Kimondta a neves pénzember: jön az AI-forradalom – Így készíti fel gyerekeit az új világra
Ezek remek tanácsok lehetnek - főleg pályakezdőknek.
Veszélyes afrikai vírus jelent meg Magyarországon
Baranya megyében.
Egyeztetett a Janaf és a Mol
Az új kőolajszállítási szerződésről.
Hétszeresére ugrott a Graphisoft Park profitja - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Megemelte várakozásait a menedzsment.
Sokkoló videó jött az orosz hadseregről: totális leépülés látszik - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül
Megjött a magyarázat a Mad Max hangulatát idéző konvojra.
Fegyveres ámokfutót tombolt Pesten – Három autót rabolt el, egy idős ember is veszélybe került
Vélhetően valamilyen szer hatása alatt állt.
A használt otthonokat pörgeti az Otthon Start, mindenki az új fejlesztéseket várja
A Portfolio Future of Construction 2025 konferencia délutáni szekciója.
Besokallt a brit hírszerzés: elvágják az amerikai missziót - Úgy látják, Donald Trump túlzásba esett
Szerintük az amerikai elnök nemzetközi jogot sért.
100 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: 100 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció felt
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.