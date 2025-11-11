Kimondta a neves pénzember: jön az AI-forradalom – Így készíti fel gyerekeit az új világra

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Cuban arról magyarázott a hírcsatornának, hogy szerinte pályakezdőként sokkal könnyebb lesz most elhelyezkedni, érvényesülni egy kisebb vállalatnál, mintsem egy multinacionális cégnél –

mindemellett fiatal pályakezdőként az AI-jal kapcsolatos ismeretek lehetnek a legértékesebbek a cégek számára.

Úgy látja, a nagyvállalatoknál a nagy IT-részlegek hatékonyan tudják használni a mesterséges intelligenciát, kisebb cégeknél viszont sokkal könnyebb áttörést elérni, mint egy olyan pályakezdő, aki valamennyire ért az AI használatához.

Azt mondta: szerinte az AI alkalmazása összességében produktívabbá, versenyképesebbé és nyereségesebbé teszi a vállalatokat, viszont kisebb cégeknél az IT-részlegeknek sokszor nincsenek erőforrásai ilyen rendszerek fejlesztésére.

Ahogy láttuk az internet korai időszakában is, felvettek fiatal gyerekeket, akiknek ez az egész kényelmesebb volt, akik már megtanulták használni és jöttek új dolgokat bevezetni”

– mondta Cuban.

A gyerekeimnek és minden fiatal gyereknek azt mondom, hogy kétféle cég lesz ebben az országban: egyikük fantasztikusan használja majd az AI-t, a másikuk pedig már nem működik. Ha munkát keresel, könnyebben fogsz tudni kisebb cégnél dolgozni, mintsem egy nagyvállalatnál”

– mondta Cuban.

A 67 éves befektetőnek három gyereke van, köztük két lány, akik jelenleg egyetemre járnak. Azt mondja: mindent, amit tud, megtanít nekik az AI-ról, így a gyerekei ezt a tudást el tudják vinni majd gyakorlatba ültetni a munkahelyeiken.

A CNBC végül kitér arra is, hogy belépő szintű munkahelyeknél érdekes lehet még a kommunikáció, érzelmi intelligencia és a kritikus gondolkodási készség a munkáltatók számára az AI-korszakban.

Címlapkép forrása: 2022 American Broadcasting Companies, Inc via Getty Images