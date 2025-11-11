  • Megjelenítés
Kimondta a neves pénzember: jön az AI-forradalom – Így készíti fel gyerekeit az új világra
Globál

Kimondta a neves pénzember: jön az AI-forradalom – Így készíti fel gyerekeit az új világra

Portfolio
A mesterséges intelligencia terjedése jelentősen át fogja alakítani a munkaerőpiacot, Mark Cuban amerikai milliárdos befektető a CNBC-nek beszélt arról, hogyan készíti fel gyerekeit az új világra.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Cuban arról magyarázott a hírcsatornának, hogy szerinte pályakezdőként sokkal könnyebb lesz most elhelyezkedni, érvényesülni egy kisebb vállalatnál, mintsem egy multinacionális cégnél

mindemellett fiatal pályakezdőként az AI-jal kapcsolatos ismeretek lehetnek a legértékesebbek a cégek számára.

Úgy látja, a nagyvállalatoknál a nagy IT-részlegek hatékonyan tudják használni a mesterséges intelligenciát, kisebb cégeknél viszont sokkal könnyebb áttörést elérni, mint egy olyan pályakezdő, aki valamennyire ért az AI használatához.

Azt mondta: szerinte az AI alkalmazása összességében produktívabbá, versenyképesebbé és nyereségesebbé teszi a vállalatokat, viszont kisebb cégeknél az IT-részlegeknek sokszor nincsenek erőforrásai ilyen rendszerek fejlesztésére.

Még több Globál

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Elismerte az ukrán főparancsnok: igazak a frontról érkező hírek – Jelentősen romlott a helyzet

Sokkoló videó jött az orosz hadseregről: totális leépülés látszik - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül

Ahogy láttuk az internet korai időszakában is, felvettek fiatal gyerekeket, akiknek ez az egész kényelmesebb volt, akik már megtanulták használni és jöttek új dolgokat bevezetni”

– mondta Cuban.

A gyerekeimnek és minden fiatal gyereknek azt mondom, hogy kétféle cég lesz ebben az országban: egyikük fantasztikusan használja majd az AI-t, a másikuk pedig már nem működik. Ha munkát keresel, könnyebben fogsz tudni kisebb cégnél dolgozni, mintsem egy nagyvállalatnál”

– mondta Cuban.

A 67 éves befektetőnek három gyereke van, köztük két lány, akik jelenleg egyetemre járnak. Azt mondja: mindent, amit tud, megtanít nekik az AI-ról, így a gyerekei ezt a tudást el tudják vinni majd gyakorlatba ültetni a munkahelyeiken.

A CNBC végül kitér arra is, hogy belépő szintű munkahelyeknél érdekes lehet még a kommunikáció, érzelmi intelligencia és a kritikus gondolkodási készség a munkáltatók számára az AI-korszakban.

Kapcsolódó cikkünk

Csúnya bukta lett az AI-boomból ezeknek a cégeknek

Felhasználhat dalszövegeket a ChatGPT? - Érdekes bírói ítélet született

Itt a szuperlista - Ezekre a részvényekre kell most nagyon figyelni!

Több milliárd eurót fektet be a Google Európában

Címlapkép forrása: 2022 American Broadcasting Companies, Inc via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Nem várt helyről kaphat pofont Ukrajna: fordulatra készül a legfontosabb szövetségese
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility