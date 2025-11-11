Kínában 18 hónapja megállt egy folyamat, aminek súlyos globális következménye van

2025 harmadik negyedévében is stagnál Kína szén-dioxid-kibocsátása, ami immár egy 18 hónapja tartó folyamat. 2025 lehet az első olyan év, amikor az ázsiai szuperhatalom teljes szén-dioxid-kibocsátása csökken.

A részletes adatokat megvizsgálva a harmadik negyedévben a közlekedési szektor kibocsátása 5 százalékkal esett vissza, az áramtermelésre használt fosszilis források kibocsátása stagnált - miközben a villamosenergia-igény 6,1 százalékkal nőtt.

A Reuters beszámolója alapján a megnövekedett áramigény

90 százalékát megújuló és alacsony kibocsátású források - szél-, nap-, víz- és nukleáris energia - fedezték.

Emellett a földgáz alapú áramtermelés is részesedett a növekedésből, ami tovább csökkentette a szén szerepét.

A kibocsátási trendeket egyetlen ágazat törte meg: a vegyipar. A műanyaggyártás 2025 első kilenc hónapjában 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest, elsősorban a belföldi kereslet robbanása miatt. Az online kereskedelem fellendülése, és a kapcsolódó házhoz szállítás megnövelte a csomagolóanyag-gyártást, különösen a polietilénét, amely a legelterjedtebb műanyagtípus.

A kínai kormány szeptemberben vállalta, hogy

legkésőbb 2030-ban eléri kibocsátási csúcsát, majd 2035-re 7-10 százalékkal csökkenti azt a szintet.

Ez az első hivatalos kínai ígéret a kibocsátások tényleges csökkentésére, de a nemzetközi közösség szerint szerény mértékű és az EU klímaügyi biztosa „csalódást keltőnek” nevezte a bejelentést.

