  • Megjelenítés
Kínában 18 hónapja megállt egy folyamat, aminek súlyos globális következménye van
Globál

Kínában 18 hónapja megállt egy folyamat, aminek súlyos globális következménye van

Portfolio
2025 harmadik negyedévében is stagnál Kína szén-dioxid-kibocsátása, ami immár egy 18 hónapja tartó folyamat. 2025 lehet az első olyan év, amikor az ázsiai szuperhatalom teljes szén-dioxid-kibocsátása csökken.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

A részletes adatokat megvizsgálva a harmadik negyedévben a közlekedési szektor kibocsátása 5 százalékkal esett vissza, az áramtermelésre használt fosszilis források kibocsátása stagnált - miközben a villamosenergia-igény 6,1 százalékkal nőtt.

A Reuters beszámolója alapján a megnövekedett áramigény

90 százalékát megújuló és alacsony kibocsátású források - szél-, nap-, víz- és nukleáris energia - fedezték.

Emellett a földgáz alapú áramtermelés is részesedett a növekedésből, ami tovább csökkentette a szén szerepét.

Még több Globál

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Nem várt helyről kaphat pofont Ukrajna: fordulatra készül a legfontosabb szövetségese

Pártot alapítottak Brüsszelben az amerikai elnök tiszteletére: itt a TRUMP!

A kibocsátási trendeket egyetlen ágazat törte meg: a vegyipar. A műanyaggyártás 2025 első kilenc hónapjában 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest, elsősorban a belföldi kereslet robbanása miatt. Az online kereskedelem fellendülése, és a kapcsolódó házhoz szállítás megnövelte a csomagolóanyag-gyártást, különösen a polietilénét, amely a legelterjedtebb műanyagtípus.

A kínai kormány szeptemberben vállalta, hogy

legkésőbb 2030-ban eléri kibocsátási csúcsát, majd 2035-re 7-10 százalékkal csökkenti azt a szintet.

Ez az első hivatalos kínai ígéret a kibocsátások tényleges csökkentésére, de a nemzetközi közösség szerint szerény mértékű és az EU klímaügyi biztosa „csalódást keltőnek” nevezte a bejelentést.

Kapcsolódó cikkünk

Vesztésre áll az emberiség egy fontos küzdelemben: egy utolsó reménye maradt még a Földnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn
Ez már katasztrófa: 10 milliós város evakuálását helyezték kilátásba - Rendkívüli bejelentést tett az elnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility