  • Megjelenítés
Kiszivárgott a Pentagon féltett titka: 20 hajót lőttek ki ezzel a fegyverrel - Trump nagyon bekeményített
Globál

Kiszivárgott a Pentagon féltett titka: 20 hajót lőttek ki ezzel a fegyverrel - Trump nagyon bekeményített

Portfolio
Kiderítette a CNN, pontosan milyen fegyvereket, katonai eszközöket használ az Egyesült Államok a Venezuela melletti, kartelek elleni katonai akciók során.

A CNN bennfentes forrásai szerint

a támadások többségét távirányítású MQ-9 Reaper drónokkal hajtják végre, amelyeket általában Hellfire rakétákkal szerelnek fel.

Emellett AC-130J támogató repülőgépeket és vadászgépeket is bevetnek a műveletekben.

Szeptember eleje óta az amerikai hadsereg 19 csapásban 76 embert ölt meg és 20 hajót semmisített meg a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására irányuló kampány részeként. A Pentagon eddig nem hozta nyilvánosságra, pontosan milyen eszközöket használnak a műveletekhez.

Még több Globál

Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Egyetlen kijelentés miatt robbant a régóta ketyegő bomba – Lépéskényszerbe került Európa vezető hatalma

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Kapcsolódó cikkünk

Még több fegyvert küldhet Trump a feszült térségbe: minden jel szerint háború készül

Nincs akadály, megindíthatja a háborút Donald Trump – Hiába próbálták megkötni az elnök kezét

Bedurvult Donald Trump katonai akciója: már 70 ember életét vesztette

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility