Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB
Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB

Több orosz oldal is beszámolt arról, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) meghiúsított egy ukrán katonai hírszerzési műveletet, amely MiG-31-es vadászgépek pilótáit vette célba.

Az FSZB közlése szerint Kijev mintegy 3 millió dollárt ajánlva azt szerette volna elérni, ha az egyik Kindzsal rakétákkal felszerelt orosz vadászgép NATO bázis ellen követ el provokációt.

A műveletcélja egy orosz űrhajózási erők MiG-31-es szuperszonikus, nagy magasságú vadászgépének eltérítése volt, amely Kindzsal hiperszonikus levegő-levegő rakétát hordozott

– írták közleményben.

Hozzátették, hogy az ukrán katonai hírszerző tisztek orosz pilótákat próbáltak toborozni, 3 millió dollárt ígérve nekik. Ezt követően azt tervezték, hogy a hiperszonikus Kindzsal rakétával felszerelt repülőgépet a NATO délkelet-európai legnagyobb légibázisára, a romániai Konstancára repíti, ahol légvédelmi rendszerek lelőhették volna. Az FSZB azt is hozzátette, hogy mindez az ukrán és a brit hírszerzés közös akciója volt.

A célpont nem véletlenül a romániai légibázisra esett, mivel ez lesz a NATO egyik legnagyobb támaszpontja. Jelenleg is dolgoznak a bővítésen, a 2800 hektáros projekt magában foglalja a repülőtér infrastruktúrájának bővítését, beleértve a kifutópályákat és hangárokat. Végeredményben a város a NATO 10 ezer katonáját fogja elszállásolni.

