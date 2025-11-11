Merénylőket toborzott egy férfi német politikusok meggyilkolására – A rejtélyes Reichsbürger-mozgalom újabb tagjára csaptak le

A 49 éves férfi
a darkneten hozott létre egy oldalt, amelyen adományokat gyűjtött, amelyből merénylőket fizettek volna, hogy gyilkoljanak meg nem kedvelt politikusokat.
A dortmundi férfi 2020-ban került a német hatóságok látókörébe, amikor a koronavírus miatti lezárások elleni tüntetéseken vett részt.
A mostani ügyben a nyomozást Jens Rommel szövetségi főügyész vette át, mivel a férfi tette terrorszervezet finanszírozásának minősül, ami szövetségi (nem tartományi) bűncselekmény.
A Reichsbürgerek – vagyis „birodalmi polgárok” – úgy vélik, hogy a Német Szövetségi Köztársaság államszervezetét és alkotmányát a második világháborúban győztes szövetséges hatalmak kényszerítették Németországra 1945-ben, ezért a mai német állam illegitim. Ezzel szemben az 1871 és 1918 között fennálló Német Császárság (vagy Német Birodalom) jogilag még mindig létezik, ők pedig e birodalom állampolgárainak tekintik magukat – innen az elnevezésük. A Reichsbürger-mozgalomnak ma több mint 20 ezer híve lehet Németországban, de nem egységes mozgalomról van szó, hanem több kisebb-nagyobb csoport is létezik, amelyek olykor egymással is konkurálnak.
Címlapkép: Reichsbürgerek találkozója a türingiai Weimarban 2025. október 4-én. Forrás: Heiko Rebsch/picture alliance via Getty Images
Peszkov: Moszkva nem tudja, mire készül Trump a nukleáris fegyverekkel
Magyarázatot várnak.
Szállodapiaci boomot és stagnáló irodapiacot látnak az ingatlanfejlesztők
Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal elnöke tartott előadást.
Fordulat a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban: olyan döntés született, ami évekig meghatározhatja a tech-ipart
Fókuszban a kritikus nyersanyagok.
Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!
Már életbe lépése előtt megbukott a 2026-os költségvetés.
Kritikus helyzetben Bulgária, karácsony előtt kifogyhatnak az üzemanyagból
Országhatáron kívülről jöhet a segítség.
Több milliárd eurót fektet be a Google Európában
Új adatközpontot építhet a cég.
Nagyot esett a magyar lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások
Idén már nem is várható érdemi javulás.
150 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: akár 150 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod