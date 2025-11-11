  • Megjelenítés
Merénylőket toborzott egy férfi német politikusok meggyilkolására – A rejtélyes Reichsbürger-mozgalom újabb tagjára csaptak le
Globál

Merénylőket toborzott egy férfi német politikusok meggyilkolására – A rejtélyes Reichsbürger-mozgalom újabb tagjára csaptak le

Portfolio
Dortmundban hétfő este őrizetbe vettek egy a szélsőjobboldali Reichsbürger-mozgalomhoz tartozó férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy politikusok meggyilkolását tervezte – írja a Tagesschau.de.

A 49 éves férfi

a darkneten hozott létre egy oldalt, amelyen adományokat gyűjtött, amelyből merénylőket fizettek volna, hogy gyilkoljanak meg nem kedvelt politikusokat.

A dortmundi férfi 2020-ban került a német hatóságok látókörébe, amikor a koronavírus miatti lezárások elleni tüntetéseken vett részt.

A mostani ügyben a nyomozást Jens Rommel szövetségi főügyész vette át, mivel a férfi tette terrorszervezet finanszírozásának minősül, ami szövetségi (nem tartományi) bűncselekmény.

A Reichsbürgerek – vagyis „birodalmi polgárok” – úgy vélik, hogy a Német Szövetségi Köztársaság államszervezetét és alkotmányát a második világháborúban győztes szövetséges hatalmak kényszerítették Németországra 1945-ben, ezért a mai német állam illegitim. Ezzel szemben az 1871 és 1918 között fennálló Német Császárság (vagy Német Birodalom) jogilag még mindig létezik, ők pedig e birodalom állampolgárainak tekintik magukat – innen az elnevezésük. A Reichsbürger-mozgalomnak ma több mint 20 ezer híve lehet Németországban, de nem egységes mozgalomról van szó, hanem több kisebb-nagyobb csoport is létezik, amelyek olykor egymással is konkurálnak.

Címlapkép: Reichsbürgerek találkozója a türingiai Weimarban 2025. október 4-én. Forrás: Heiko Rebsch/picture alliance via Getty Images

