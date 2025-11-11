Nagyon megindult az orosz hadsereg – Tarthatatlanná vált a helyzet a fronton, Ukrajna visszavonul

Zaporizzsja megyében több települést is feladott az ukrán hadsereg, Huliajpole térségében az orosz haderő komoly offenzívába kezdett – mondta el Vlagyiszláv Volosin, az ukrán déli katonai körzet parancsnoka.

Volosin beszámolt arról, hogy az ukrán haderőt az elmúlt napokban intenzív orosz támadás érte Huliajpole térségében:

ki kellett vonulniuk Novouszpenivszke, Novije, Ohotnyicse, Uszpenivka és Novomikolaivka térségéből.

Állítása szerint naponta több mint 400 tüzérségi támadás éri állásaikat, az oroszok szárazföldi csapatokkal több mint 100 támadást indítanak ellenük naponta.

Volosin azt ígérte: az ukrán haderő folyamatosan nyomást fog gyakorolni a térségbe bevonuló orosz csapatok ellen, az ellenséges katonák nem fogják tudni megtartani a megszerzett településeket, védelmi állásokat.

Volosin arról is beszélt, hogy heves harcol dúlnak jelenleg Rivnyepillja, Szolodke, Jablukove térségében –

az ellenség fő célja, hogy elfoglalják magát Huliajpole várost.

A művelettel az orosz erők elsősorban a Pokrovszk felé tartó orosz erősítési vonalat próbálják elvágni.

A harcok folytatódnak. A rohamcsapataink minden centiméternyi földért megküzdenek”

– mondta Volosin.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images