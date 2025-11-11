  • Megjelenítés
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB
Orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés? Meghökkentő dolgokat állít a hírhedt FSZB

Portfolio
Több orosz oldal is beszámolt arról, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) meghiúsított egy ukrán katonai hírszerzési műveletet, amely MiG-31-es vadászgépek pilótáit vette célba.

Az FSZB közlése szerint Kijev mintegy 3 millió dollárt ajánlva azt szerette volna elérni, ha az egyik Kindzsal rakétákkal felszerelt orosz vadászgép NATO bázis ellen követ el provokációt.

A műveletcélja egy orosz űrhajózási erők MiG-31-es szuperszonikus, nagy magasságú vadászgépének eltérítése volt, amely Kindzsal hiperszonikus levegő-levegő rakétát hordozott

– írták közleményben.

Hozzátették, hogy az ukrán katonai hírszerző tisztek orosz pilótákat próbáltak toborozni, 3 millió dollárt ígérve nekik. Ezt követően azt tervezték, hogy a hiperszonikus Kindzsal rakétával felszerelt repülőgépet a NATO délkelet-európai legnagyobb légibázisára, a romániai Konstancára repíti, ahol légvédelmi rendszerek lelőhették volna. Az FSZB azt is hozzátette, hogy mindez az ukrán és a brit hírszerzés közös akciója volt.

A híradás szerint célpont nem véletlenül a romániai légibázisra esett, mivel ez lesz a NATO egyik legnagyobb támaszpontja. Jelenleg is dolgoznak a bővítésen, a 2800 hektáros projekt magában foglalja a repülőtér infrastruktúrájának bővítését, beleértve a kifutópályákat és hangárokat. Végeredményben a város a NATO 10 ezer katonáját fogja elszállásolni.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az orosz hírszerzés a jelentéseit gyakran Moszkva propagandájának terjesztésére használja, ezért érdemes erős fenntartásokkal kezelni az állítást. Kijev és a gyanúba kevert brit hírszerzés sem nyilatkozott eddig az FSZB állításaival kapcsolatban. Amint ez megtörténik, a cikkünket frissítjük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

