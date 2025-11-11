Ősei nyelvén mondott esküt Írország új államfője – Valóságos gael forradalom indulhat el

Connolly, akit nagy többséggel, több mint 63 százalékkal választottak meg a nagyrészt ceremoniális államfői pozícióra, elnöki esküjét gael nyelven mondta el. Az eskü utáni beszédében hangsúlyozta, törekedni fog arra, hogy előmozdítsa az Ír-sziget újraegyesítését, az alkotmányban meghatárzott feltételek mellett.

Connolly az írek ősi, a kelta nyelvcsaládba tartozó nyelvét kampánya középpontjába állította, és azt ígérte, az elnök munkanyelve is a gael lesz.

A választáson Connolly fő ellenfele, Heather Humphreys 29 százalékos eredménnyel zárt. A győztes jelölttel szemben, aki folyékonyan beszél írül, Humphreys nem tud megszólalni gael nyelven.

A gaelt egészen a XIX. századig Írország nagy területén beszélték, de a brit uralom alatt egyre többen hagyták el őseik nyelvét, és lett anyanyelvük az angol. A tendencia az ír függetlenség 1921-es kivívása után is folytatódott, annak ellenére, hogy az új köztársaság a gael nyelvet első hivatalos nyelvnek tette meg.

Az ír lakosság kevesebb mint 2 százaléka használja napi szinten a gaelt, habár 40 százalékuk állítja azt, hogy beszéli a nyelvet.

Azonban az utóbbi időben elindult a nyelv újjáéledése, és egyre többen beszélik nemcsak Nyugat-Írország vidéki területein, ahol a legtöbb anyanyelvi beszélő maradt, hanem a városokban is. Míg az 1970-es években alig húsz iskola volt, ahol minden tantárgyat gaelül tanítottak, ezek száma mára 200-ra nőtt.

Ír gael nyelven beszélők aránya az Ír-szigeten 2011-ben. Forrás: Wikimedia Commons

Címlapkép forrása: Clodagh Kilcoyne - Pool/Getty Images