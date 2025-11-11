Pártot alapítottak Brüsszelben az amerikai elnök tiszteletére: itt a TRUMP!

A pártot a Belga Nemzeti Front korábbi elnöke, Salvatore Nicotra alapította.

Donald Trump a populizmus legfőbb szimbóluma. Ő testesíti meg azt, amit mi képviselünk

– indokolta a névválasztást a pártelnök.

A párt a francia nyelvű vallonokat képviseli, a TRUMP név a párt francia nevének a rövidítése: „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes”, azaz „Mindannyian egyesüljünk a populista mozgalmak szövetségéért!”

A TRUMP párt nem támogatja a vallon szeparatizmust, hanem szövetségi szinten és a 2029-es európai parlamenti választásokon is el akar indulni.

Mi egy jobboldali populista párt vagyunk, szociális irányultsággal

– fogalmazott Nicotra.

A pártelnök, aki 1994 és 2000 között önkormányzati képviselő volt a brüsszeli Saint-Gilles kerületben, nem zárta ki, hogy a belga fővárosban tartott helyi választásokon is elinduljon.

A párt hivatalosan november 30-án bont zászlót.

