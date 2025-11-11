Sokkoló videó jött az orosz hadseregről: totális leépülés látszik - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül

Bejárta ma az ukrajnai háborúval foglalkozó blogokat az alábbi felvétel:
This isn’t a scene from Mad Max: Furiosa - it’s more like Mad Maxim: Alcohosa, featuring Russian assault troops in Pokrovsk rolling in on hacked-up motorcycles and jery-rigged civilian trucks pic.twitter.com/vjeJfVW5Bz https://t.co/vjeJfVW5Bz— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 11, 2025
A képsorokon az orosz hadsereget láthatjuk (nem a donyecki lázadókat és nem is valamelyik zsoldosbrigádot – az orosz reguláris erőket) – ahogy bevonulnak Pokrovszkba.
A felvételen egy UAZ terepjárón kívül semmilyen katonai célra gyártott járművet nem láthatunk – az orosz erők régi krosszmotorokkal, szétvágott, átalakított polgári gépkocsikkal és egy régi szovjet teherautóval vonulnak be a donyecki településre.
Mivel a felvételek erősen egy közel-keleti vagy afrikai milícia technológiai színvonalát idézik, több ukrán blog is foglalkozott azzal, hogy az orosz haderő súlyos harcjármű-hiánnyal küzd, a felvonuló katonákat a Mad Max fimsorozathoz, illetve a Warhammer széria ork járműveihez hasonlították.
Az orosz médiában is foglalkoztak ezzel a felvétellel – az MK.ru-n Vlagyimir Popov orosz tábornagyot kérdezték arról,
hogy az orosz reguláris erők miért használnak ilyen technikát ahelyett, hogy mondjuk páncélozott járműveket vagy más, modern eszközöket használnának az invázióhoz.
Popov a jelenséget szándékos taktikai manőverként magyarázza – azt mondta, szerinte ezek a „buggyk,” illetve motorkerékpárok azért jobbak egy ilyen művelet lebonyolításához, mert gyorsan tudnak velük katonai manővereket lebonyolítani az orosz erők, ellentétben egy páncélozott járművel, amely lassabb és kitettebb a dróntámadásoknak.
Egy ilyen műveletben elég egy motor és pár kerék, a sebesség a lényeg. Ugyanakkor az is lehet, hogy a katonáknak gyorsan el kell hagyniuk a járműveiket, melyeket drónok és robbanószert szállító kvadkopterek támadhatnak meg. Lehet, hogy a technika megsemmisül, de az emberek túlélnek – ez a legfontosabb dolog”
– magyarázta Popov.
Semmi szégyellnivaló nincs abban, hogy a felszerelésünk rozogának tűnik. Mindig megvolt a sajátos felfogásunk a technikával kapcsolatosan – ez mindig is, hogy fogalmazzak, nyers volt. Ezek megbízható eszközök, sose csalódtunk bennük”
– tette hozzá.
Popov szerint a lényeg az, hogy az orosz hadsereg épp kipucolja Pokrovszkot és Kupjanszkot, teljesen fölösleges foglalkozni azzal, hogy mivel teszik ezt.
Címlapkép forrása: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
