Sokkoló videó jött az orosz hadseregről: totális leépülés látszik - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül
Sokkoló videó jött az orosz hadseregről: totális leépülés látszik - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül

Bejárta az internetet ma egy felvétel, melyen az látható, hogy az orosz haderő közép-afrikai milíciákat idéző felszerelésekkel vonul be a donyecki Pokrovszk városába: krosszmotorok, szétvágott polgári járművek, rozsdás szovjet teherautók civil festéssel. Ukrajna szerint a videó már az orosz hadsereg totális leépülését mutatja – Moszkva szerint viszont szándékos katonai döntések eredményét láthatjuk a képsorokon.

Bejárta ma az ukrajnai háborúval foglalkozó blogokat az alábbi felvétel:

A képsorokon az orosz hadsereget láthatjuk (nem a donyecki lázadókat és nem is valamelyik zsoldosbrigádot – az orosz reguláris erőket) – ahogy bevonulnak Pokrovszkba.

A felvételen egy UAZ terepjárón kívül semmilyen katonai célra gyártott járművet nem láthatunk – az orosz erők régi krosszmotorokkal, szétvágott, átalakított polgári gépkocsikkal és egy régi szovjet teherautóval vonulnak be a donyecki településre.

Mivel a felvételek erősen egy közel-keleti vagy afrikai milícia technológiai színvonalát idézik, több ukrán blog is foglalkozott azzal, hogy az orosz haderő súlyos harcjármű-hiánnyal küzd, a felvonuló katonákat a Mad Max fimsorozathoz, illetve a Warhammer széria ork járműveihez hasonlították.

Az orosz médiában is foglalkoztak ezzel a felvétellel – az MK.ru-n Vlagyimir Popov orosz tábornagyot kérdezték arról,

hogy az orosz reguláris erők miért használnak ilyen technikát ahelyett, hogy mondjuk páncélozott járműveket vagy más, modern eszközöket használnának az invázióhoz.

Popov a jelenséget szándékos taktikai manőverként magyarázza – azt mondta, szerinte ezek a „buggyk,” illetve motorkerékpárok azért jobbak egy ilyen művelet lebonyolításához, mert gyorsan tudnak velük katonai manővereket lebonyolítani az orosz erők, ellentétben egy páncélozott járművel, amely lassabb és kitettebb a dróntámadásoknak.

Egy ilyen műveletben elég egy motor és pár kerék, a sebesség a lényeg. Ugyanakkor az is lehet, hogy a katonáknak gyorsan el kell hagyniuk a járműveiket, melyeket drónok és robbanószert szállító kvadkopterek támadhatnak meg. Lehet, hogy a technika megsemmisül, de az emberek túlélnek – ez a legfontosabb dolog”

– magyarázta Popov.

Semmi szégyellnivaló nincs abban, hogy a felszerelésünk rozogának tűnik. Mindig megvolt a sajátos felfogásunk a technikával kapcsolatosan – ez mindig is, hogy fogalmazzak, nyers volt. Ezek megbízható eszközök, sose csalódtunk bennük”

– tette hozzá.

Popov szerint a lényeg az, hogy az orosz hadsereg épp kipucolja Pokrovszkot és Kupjanszkot, teljesen fölösleges foglalkozni azzal, hogy mivel teszik ezt.

Címlapkép forrása: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

