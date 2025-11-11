Videó: hatalmas lángoszlop jelent meg az orosz égbolton, kulcsfontosságú üzemet lőtt szét Ukrajna

Az ukrán erők Szaratov megyében hajtottak végre támadást a vezérkar legfrissebb jelentése alapján. Az elmondások szerint több üzemet is drónokkal vettek célba, ezek közül több be is csapódott. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt közölte, hogy mintegy 37 támadást hatástalanítottak, ám a felvételek arról árulkodnak, hogy több esetben nem sikerült lelőni az eszközöket. A közösségi médiában több olyan videó is terjed, amelyek szerint hatalmas lángoszlop emelkedett az egyik legnagyobb orosz város fölé:
Ukrainian drones struck the Saratov oil refinery overnight — the seventh attack on the facility this year.The raid also forced Saratov Airport to suspend operations for several hours. Russia’s Defense Ministry said eight drones were shot down over the region. pic.twitter.com/qeA2AKUGP8 https://t.co/qeA2AKUGP8— Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2025
Az ukrán támadást követően robbanássorozat és nagy tűz ütött ki az olajfinomítóban. A kár mértékét még felmérik
– közölte Kijev a támadást követően.
A szaratovi olajfinomító „népszerű” célpontnak számít az ukránok körében, 2025 eleje óta már a hetedik alkalommal mérnek csapást a létesítményre, legutóbb november 3-án csaptak fel a lángok az üzemben. Roman Busargin, Szaratov kormányzója is elismerte, hogy éjszaka „kár keletkezett a polgári infrastruktúrában”, viszont magáról a finomítóról nem beszélt. A robbanásokat követően a város repterén korlátozásokat kellett bevezetni. A létesítmény az orosz ipar kulcsfontosságú üzeme, kijevi adatok szerint 2023-ban még mintegy 4,8 millió tonna olajat dolgozott fel, és több mint 20-féle kőolajterméket állít elő, beleértve a benzint, a dízelt, a fűtőolajat és a bitument.
Last night, Ukrainian UAVs attacked the Saratov Oil Refinery. Two impacts were recorded, resulting in a large fire breaking out. Coordinates: 51.456652, 45.936631 pic.twitter.com/X8XtkOta7W https://t.co/X8XtkOta7W— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 11, 2025
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
