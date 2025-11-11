  • Megjelenítés
Visszatért Európába egy rég elfeledett, szörnyű betegség - Azonnali kezelés nélkül majdnem mindig halálos
Globál

Visszatért Európába egy rég elfeledett, szörnyű betegség - Azonnali kezelés nélkül majdnem mindig halálos

Portfolio
Ukrajnában újra megjelent a gázgangréna, egy súlyos bakteriális fertőzés, amely egykor az első világháborús lövészárkokhoz kötődött. Az orosz dróntámadások miatt késlekedő evakuációk következtében a frontvonalban megsérült katonák körében egyre több ilyen esetet dokumentálnak az orvosok - jelentette az United 24.

A kelet-ukrajnai térségben dolgozó önkéntes orvosok olyan tünetekkel rendelkező betegek növekvő számáról számolnak be, amelyeket

élő orvos még soha nem látott háborús körülmények között".

A Clostridium baktériumok által okozott fertőzés gyorsan terjed az oxigénhiányos, sérült izomszövetekben, különösen lőtt vagy robbanásos sérülések után. "

Olyan sérülési szövődményeket látunk, amelyeket jelenleg élő ember még nem tapasztalt háborúban. Az evakuálás ilyen mértékű késedelme legalább 50 éve nem fordult elő – valószínűleg a második világháború, vagy még korábbi idők óta"

Még több Globál

Besokallt a brit hírszerzés: elvágják az amerikai missziót - Úgy látják, Donald Trump túlzásba esett

Súlyos felvétel: épphogy elkészült, máris összeomlott a grandiózus Hongki híd

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

– nyilatkozta egy Zaporizzsja régióban dolgozó külföldi önkéntes orvos.

A gázgangréna akkor alakul ki, amikor a Clostridium baktériumok olyan sebeket fertőznek meg, amelyeket nem tudnak azonnal kezelni.

A baktériumok toxinokat és gázbuborékokat termelnek a bőr alatt, ami súlyos fájdalomhoz, szöveti duzzanathoz és elszíneződéshez vezet.

A beszorult gáz mozgása jellegzetes ropogó hangot kelt a bőr alatt, ami a betegség egyik ismertetőjele.

A hagyományos gangrénával ellentétben, amely a rossz vérkeringés miatt lassan fejlődik ki, a gázgangréna

gyorsan terjed és azonnali kezelés nélkül halálos lehet.

A betegek ezekkel a sebekkel ülnek, és nem kaphatnak megfelelő ellátást – egyszerűen nem lehet őket gyorsan kórházba szállítani"

– mondta az orvos.

A modern hadviselési körülmények – különösen a drónok széles körű használata és a folyamatos bombázások – egyre veszélyesebbé tették az orvosi evakuálásokat. Sok sebesült katona napokig vagy akár hetekig is földalatti óvóhelyeken vagy stabilizációs pontokon marad, mielőtt kórházba kerülne. Ezek a késedelmek, a steril létesítményekhez és antibiotikumokhoz való korlátozott hozzáféréssel együtt, olyan körülményeket teremtenek, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyek egy évszázaddal ezelőtt tömeges áldozatokat követeltek.

Történelmileg a gázgangréna az első világháború egyik legrettegettebb fertőzése volt, amikor a katonák trágyával szennyezett sáros lövészárkokban harcoltak – ideális körülményeket teremtve a Clostridium baktériumok számára. A második világháború során bevezetett antibiotikumok nagyrészt kiirtották a betegséget a modern csataterekről.

Kapcsolódó cikkünk

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Nem várt helyről kaphat pofont Ukrajna: fordulatra készül a legfontosabb szövetségese
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility