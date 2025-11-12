Aggasztó fordulat: visszatért a vírus oda, ahol már legyőzöttnek hitték

A gyermekbénulás vírusának vad formáját mutatták ki Németországban a szennyvízből vett mintákban - közölte szerdán a Reuters hírügynökséggel az ország fő közegészségügyi szerve.

A felfedezés több mint 30 évvel azután történt, hogy Németországban utoljára regisztráltak vad poliovírus-fertőzéses eseteket, és ez az első vad vírus kimutatása környezeti mintavételből az országban azóta, hogy 2021-ben megkezdődött az ilyen típusú rutinellenőrzés.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2010 óta ez az első (vad polio) ilyen észlelés Európában,

és megerősítette azt az üzenetet, hogy egyetlen ország sem immunis a gyermekbénulás terjedésére, bár a betegség veszélye Németországban továbbra is nagyon alacsony, főként azért, mert az országban magas a gyermekbénulás elleni védőoltások aránya.

"Németországban egy szennyvízmintában kimutatták az 1-es típusú vad poliovírust (WPV1)" - közölte a Robert Koch Intézet a Reutersnek adott nyilatkozatában, hozzátéve, hogy embereknél nem jelentettek fertőzést.

Az intézet szerdán hozzátette, hogy a poliovírus bármelyik formája nagyon alacsony kockázatot jelent Németország lakosságára nézve a széles körű oltási lefedettség miatt, és mert a szennyvízben kimutatott vírus csak "elszigetelt" esetek.

A gyermekbénulás - a poliomyelitis rövidítése - olyan vírusfertőzés, amely halálos kimenetelű vagy bénulást okozhat, de védőoltással megelőzhető.

A gyermekbénulásnak két formája létezik világszerte. A vad polio ritkább, és csak Afganisztánban és Pakisztánban fordul elő. A másik forma, a vakcinából származó, több országban terjed, és olyan ritka esetekből ered, amikor az immunizáláshoz használt legyengített élő vírusok mutálódnak és terjednek az aluloltott közösségekben.

A polio mindkét formája terjedésének nyomon követésére világszerte a szennyvíz vírustesztelését alkalmazzák.

A Robert Koch Intézet 2024 vége óta több németországi szennyvízmintából oltásból származó poliovírust talált. Számos más európai ország, köztük Nagy-Britannia is jelentett oltóanyagból származó vírus kimutatásáról az elmúlt években.

A WHO szerint azonban a vírus vad formájának utolsó európai észlelése 2010-ben Oroszországban és Tádzsikisztánban, valamint 2007-ben Svájcban történt.

Európát 2002-ben nyilvánították vad poliómentesnek. Az utolsó vadvírusok által Németországban szerzett gyermekbénulásos fertőzést 1990-ben jelentették. A legutóbbi, Egyiptomból és Indiából behurcolt eseteket 1992-ben regisztrálták.

A WHO szerdán később közölte, hogy a Németországban észlelt új vad polio vírus a jelek szerint az Afganisztánban keringő törzzsel hozható összefüggésbe.

Oliver Rosenbauer, a genfi WHO gyermekbénulás felszámolásáért felelős szóvivője azt mondta, hogy az észlelés elsősorban azt mutatja, milyen jól működik a németországi felügyeleti hálózat. Néhány ország nem követi aktívan a gyermekbénulást ilyen módon.

"A vírust betegség előfordulása nélkül észlelték. És a lakosság magas immunitásának köszönhetően eddig nem fordult elő megbetegedés" - mondta. "Miközben mindannyian a globális felszámolás sikerére várunk - ez az egyetlen biztos módja annak, hogy valóban minden országot megvédjünk a gyermekbénulás ellen -, ez a legjobb dolog, amit egy ország tehet" - jelezte.

A világ évtizedek óta próbálkozik a gyermekbénulás felszámolásával. A tömeges oltási erőfeszítések 1988 óta 99%-kal csökkentették az esetek számát, de a betegség teljes kiirtása kihívást jelentett.

Az erre irányuló globális erőfeszítéseket jövőre 30%-os költségvetési csökkentés fenyegeti, miközben a gazdag nyugati országok kormányai visszavonják a nemzetközi támogatásokat.

A szakértők szerint az oltóanyaggal kapcsolatos félretájékoztatás és a bizonytalankodás fokozódása a fertőző betegségek elleni küzdelemben elért több évtizedes előrehaladást is megkérdőjelezi. A hét elején Kanada három évtized után, egy egyéves járványt követően elvesztette a kanyaró elleni védettségét - emlékeztet a hírügynökség.

