Az ukrajnai háborúból okulhat Amerika legnagyobb nemezise – Kezet rázott Donald Trump, de a gondok ennél mélyebben gyökereznek

A Global Insight tegnap megjelent adásában először az Egyesült Államok és Kína között nemrég létrejött vámmegállapodást elemeztük.

A kína-szakértő "tűzszünetként" értékelte az egyezséget a kereskedelmi háborúban, mely következtében mindkét fél "lélegzethez jut".

Kína emellett, úgy tűnik, nyugati chiptechnológiákat szerezhet meg, míg a Nyugat cserébe nem esik el a kritikus ásványi anyagoktól – egyebek mellett a sokat emlegetett ritkaföldfémektől –, miközben más ellátási láncokat alakít ki, azaz

dolgozik azon, hogy 5-10 éven belül leváljon a kínai szerről

- vélekedett a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Matura szerint jelenleg

Hszi Csin-pingnek erősebb kártyák vannak a kezében Donald Trumppal szemben, kiváltképp a ritkaföldfémek terén.

Amennyiben beállna egy teljes kereskedelmi szakadás, akkor a kínaiak mit vesztenének? Pénzt. De ezt a kínai állam rendes állampárti módon tudja finanszírozni. Igaz, hogy 300 százalék felett jár a teljes kínai adósságráta, de ők még mindig tudnak nyomtatni pénzt. [...] A Nyugat viszont mit veszítene? Terméket. Tehát a kínai importot, alkatrészt, készterméket, nyersanyagot, satöbbi, satöbbi, azt nem tudjuk pótolni. Tehát nem tudunk ritkaföldfémet nyomtatni, nem tudunk mobiltelefont nyomtatni, tehát nekünk rövidtávon mindenképpen jobban fájna

- fejtette ki a Kína-szakértő.

A Global Insight legutóbbi adásában világgazdasági kérdések mellett Hszi Csin-Ping kérdőjelekkel övezett utódlásáról, illetve

Tajvan lehetséges kínai megszállásáról is részletes szó esett.

Az amerikai elnök a dél-koreai tárgyalás után kijelentette, állítólag ígéretet kapott arra a kínai vezetőtől, hogy amíg Trump van hatalmon, nem támadja meg a szigetet.

Ha jól emlékszem, Vlagyimir Putyin sem jelentette be, hogy akkor hamarost megindítjuk a támadást Ukrajnával szemben, tehát önmagában ennek én azért nem tulajdonítanék olyan nagy jelentőséget, főleg egy olyan ország, mint Kína esetében, ahol 2500 éves stratégiai kultúra van

- reagált Trump nyilatkozatára Matura Tamas, aki úgy vélte, hogy Kínának elsősorban a békés egyesítés a célja. Ennek okai között van, hogy egy Tajvan elleni háború "nagyon-nagyon költséges lenne", és Vlagyimir Putyin ukrajnai kudarca szintén "megmutatta a kínaiaknak, hogy azért ez nem olyan egyszerű."

Matura továbbá úgy látja, a két szuperhatalom XXI. századi globális versenyfutásának kimenetelét végső soron az fogja eldönteni,

hogy ki az, aki később omlik össze belülről.

Mindkét nagyhatalom ugyanis fenntarthatatlan gazdasági modellel küzd: az USA-ban a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek, Kínában pedig a túlzott exportfüggőség és a belső fogyasztás elégtelensége jelent problémát.

