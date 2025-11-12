Az ukrajnai háborúból okulhat Amerika legnagyobb nemezise – Kezet rázott Donald Trump, de a gondok ennél mélyebben gyökereznek

A Global Insight tegnap megjelent adásában először az Egyesült Államok és Kína között nemrég létrejött vámmegállapodást elemeztük.
A kína-szakértő "tűzszünetként" értékelte az egyezséget a kereskedelmi háborúban, mely következtében mindkét fél "lélegzethez jut".
Kína emellett, úgy tűnik, nyugati chiptechnológiákat szerezhet meg, míg a Nyugat cserébe nem esik el a kritikus ásványi anyagoktól – egyebek mellett a sokat emlegetett ritkaföldfémektől –, miközben más ellátási láncokat alakít ki, azaz
dolgozik azon, hogy 5-10 éven belül leváljon a kínai szerről
- vélekedett a Budapesti Corvinus Egyetem docense.
Matura szerint jelenleg
Hszi Csin-pingnek erősebb kártyák vannak a kezében Donald Trumppal szemben, kiváltképp a ritkaföldfémek terén.
Amennyiben beállna egy teljes kereskedelmi szakadás, akkor a kínaiak mit vesztenének? Pénzt. De ezt a kínai állam rendes állampárti módon tudja finanszírozni. Igaz, hogy 300 százalék felett jár a teljes kínai adósságráta, de ők még mindig tudnak nyomtatni pénzt. [...] A Nyugat viszont mit veszítene? Terméket. Tehát a kínai importot, alkatrészt, készterméket, nyersanyagot, satöbbi, satöbbi, azt nem tudjuk pótolni. Tehát nem tudunk ritkaföldfémet nyomtatni, nem tudunk mobiltelefont nyomtatni, tehát nekünk rövidtávon mindenképpen jobban fájna
- fejtette ki a Kína-szakértő.
A Global Insight legutóbbi adásában világgazdasági kérdések mellett Hszi Csin-Ping kérdőjelekkel övezett utódlásáról, illetve
Tajvan lehetséges kínai megszállásáról is részletes szó esett.
Az amerikai elnök a dél-koreai tárgyalás után kijelentette, állítólag ígéretet kapott arra a kínai vezetőtől, hogy amíg Trump van hatalmon, nem támadja meg a szigetet.
Ha jól emlékszem, Vlagyimir Putyin sem jelentette be, hogy akkor hamarost megindítjuk a támadást Ukrajnával szemben, tehát önmagában ennek én azért nem tulajdonítanék olyan nagy jelentőséget, főleg egy olyan ország, mint Kína esetében, ahol 2500 éves stratégiai kultúra van
- reagált Trump nyilatkozatára Matura Tamas, aki úgy vélte, hogy Kínának elsősorban a békés egyesítés a célja. Ennek okai között van, hogy egy Tajvan elleni háború "nagyon-nagyon költséges lenne", és Vlagyimir Putyin ukrajnai kudarca szintén "megmutatta a kínaiaknak, hogy azért ez nem olyan egyszerű."
Matura továbbá úgy látja, a két szuperhatalom XXI. századi globális versenyfutásának kimenetelét végső soron az fogja eldönteni,
hogy ki az, aki később omlik össze belülről.
Mindkét nagyhatalom ugyanis fenntarthatatlan gazdasági modellel küzd: az USA-ban a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek, Kínában pedig a túlzott exportfüggőség és a belső fogyasztás elégtelensége jelent problémát.
Ha érdekel,
- hogy Kína hogyan tudta kihúzni a szőnyeget a kapitalista Nyugat alól,
- miért világelső az ázsiai nagyhatalom a ritkaföldfémek feldolgozásában,
- meddig maradhat még hatalmon Hszi Csin-ping,
- vagy hogy miért dolgozik az idő mégis Peking ellen Tajvan visszacsatolása kapcsán,
A Portfolio külpolitikai videós podcastjének legújabb adását visszanézheted és meghallgathatod a fentebb beágyazott lejátszókon keresztül.
A Global Insight kéthetente jelenik meg többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
