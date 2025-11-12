Balhé a klímacsúcson: őslakosok rohamozták meg a helyszínt, többen megsérültek

Zászlókat lobogtattak földjogaikat követelő jelszavakkal, és "A földünk nem eladó" feliratú táblákat vittek. "Pénzt nem lehet enni" — mondta Nato, a Tupinambá közösség őslakos vezetője:
Azt akarjuk, hogy földjeinket mentesítsék az agrárbiznisz, az olajipari feltárások, az illegális bányászok és fakitermelők alól.
A biztonsági őrök asztalokkal torlaszolták el a bejáratot, majd visszaszorították a csoportot. Egy szemtanú szerint egy őrt tolószékben vittek el, miközben a hasát fogta. Egy másik őr friss sebbel a szeme fölött azt mondta, a tömegből rádobott nehéz dobverő találta el. A biztonságiak több hosszú, nehéz botot is lefoglaltak. A tüntetők a dulakodás után röviddel szétoszlottak; korábban több száz fős menetben érkeztek a helyszínre. A szervezők később engedték a delegáltakat távozni, miután addig arra kérték őket, hogy maradjanak az épületen belül. A helyszín belső biztonságáért az ENSZ felel.
Kora este egy csoport tüntető áttörte a biztonsági korlátokat a főbejáratnál, két biztonsági munkatárs könnyebben megsérült, és kisebb anyagi kár is keletkezett
— közölte egy szóvivő. Hozzátette: a brazil és ENSZ-biztonságiak az előírt protokoll szerint jártak el, a helyszín biztosított, és a tárgyalások folytatódnak. Az ügyben vizsgálat indult. A főbejáratot javítás miatt ideiglenesen lezárták, szerdán reggel nyitják meg újra.
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az idén külön is hangsúlyozta az őslakos közösségek szerepét a COP30 tárgyalásain. A hét elején tucatnyi őslakos vezető érkezett hajóval, hogy részt vegyen a megbeszéléseken, és nagyobb beleszólást követeljen az erdőgazdálkodásba. Egy külön interjúban Raoni Metuktire, ismertebb nevén Raoni főnök arról beszélt, hogy sok őslakos a folyamatban lévő ipari és fejlesztési projektek miatt elégedetlen, és Brazíliát arra kérte, adjon nagyobb felhatalmazást a bennszülött közösségeknek az Amazonas megóvására. Az incidens során két biztonsági dolgozó sérült meg könnyebben, a klímatárgyalások pedig zavartalanul folytatódtak.
Címlapkép forrása: Wagner Meier/Getty Images
