Bevallotta Moszkva: titkos tárgyalás volt a NATO egyik legerősebb hatalmával - Ez sokak számára kiábrándító lesz
Bevallotta Moszkva: titkos tárgyalás volt a NATO egyik legerősebb hatalmával - Ez sokak számára kiábrándító lesz

Portfolio
A Kreml megerősítette, hogy Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó és Jonathan Powell brit nemzetbiztonsági tanácsadó között diszkrét telefonbeszélgetés zajlott az év elején, a tárgyalás azonban teljes kudarcba fulladt - közölte a The Moscow Times.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján megerősítette a Financial Times által korábban közölt információt, miszerint Powell januárban

felhívta Usakovot, hogy bizalmas kommunikációs csatornát nyisson Moszkvával.

"Valóban volt egy megbeszélés, ez tény. De a párbeszéd nem folytatódott"

- mondta Peszkov.

Hozzátette:

[Powell] nagyon igyekezett elmagyarázni az európaiak álláspontját, de kevés hajlandóságot mutatott a miénk meghallgatására. Természetesen a kölcsönös véleménycsere lehetősége nélkül a beszélgetés nem jutott tovább ennél."

A Financial Times beszámolója szerint a hívás London független kezdeményezése volt, amelyet néhány európai szövetséges is támogatott, mivel aggódtak, hogy

Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan Ukrajna-politikája háttérbe szoríthatja az EU érdekeit.

A Downing Street a Financial Timesnak azt nyilatkozta, hogy "normális" az Egyesült Királyság számára, hogy diplomáciai csatornákon keresztül kommunikáljon Oroszországgal, de további részleteket nem közölt.

Trump januárban lépett hivatalba, ezt követően Washington és Moszkva újraindította a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnáról. Az amerikai elnök augusztusban találkozott Putyinnal Alaszkában, de a csúcstalálkozó nem hozott áttörést a tűzszünet elérésében.

