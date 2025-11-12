Ilyet még nem láttál: hivatalosan is felbukkant a GJ-11 „Titokzatos Sárkány” szuperdrón, a jövő csúcsfegyvere

Egyre jobban fokozódik a verseny Kína és az Egyesült Államok között a légifölény biztosításának kialakításában, ebben pedig egyre-másra bukkannak fel az újabb prototípusok. Az elmúlt időszakban Peking emelte a tétet, és több olyan fegyvert is megvillantott, amelyek a vetélytársa fölé emelhetik. Ennek egyik eleme az eddig GJ-X néven futó titokzatos projekt, amelyről korábban már készültek felvételek, ám azokat jellemzően szemfüles észlelők készítették (vagy éppen a műholdfelvételeken szúrták ki azokat), nem pedig hivatalosan a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje (People’s Liberation Army Air Force – PLAAF) tette közzé.
Ez most megváltozott, Peking ugyanis több információval együtt hozta nyilvánosságra a lopakodó, pilóta nélküli harci légi járművet (UCAV) ábrázoló videót. Ebben az látható, hogy egy hangárból tolják ki, majd más vadászgépek mellett repül. Hozzá kell tenni, hogy egy prototípust már egy kiállításon megvillantottak, majd idén szeptemberben katonai parádén is megmutatták, de ugyanúgy ködös maradt a valódi képessége.
New video out from the People's Liberation Army Air Force (PLAAF) of China shows the new GJ-11 stealth drone (UCAV), and also the J-20 stealth fighter firing a live PL-15 air-to-air missile: pic.twitter.com/wraDqyMOht https://t.co/wraDqyMOht— The STRATCOM Bureau (@OSPSF) November 11, 2025
Egy régi bizonytalanságot zártak le a kínai hatóságok, kiderült ugyanis, hogy a jármű neve GJ-11 lesz.
A PLAAF kötelékein belül viszont egy ennél izgalmasabb megnevezést is kapott, ott ugyanis „Titokzatos Sárkány” néven emlegetik.
Ez a felbukkanás lényegében tekinthető hivatalos bemutatónak is, amely azt jelenti, hogy a típus rendkívül közel állhat a sorozatgyártáshoz. A létezéséről egyébként már legalább egy éve tudni, de akkor még csak találgatni lehetett a képességeiről. Sokkal többet most sem osztott meg a kínai vezetés a közönséggel, mivel a keleti nagyhatalom híres arról, hogy addig szinte alig ismertetnek bármit is, ameddig azt nem szánják az exportra is. Addig viszont visszatérő jelenség, hogy a szakértők a felvételek alapján igyekeznek elemezni és megfejteni a képességeket.
A GJ-11-es fejlesztésével kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a fejlesztése legalább egy évtizede kezdődött, és sokoldalú használatra szánták. Szakmai körökben konszenzus van arról, hogy a pilóta nélküli járművet megfigyelésre, felderítésre és levegő-föld csapásokra is szánták a fejlesztők. Az újabb megközelítés alapján a levegő-levegő összecsapásokban és az elektronikus hadviselés területén is bevethető lesz a lopakodó. A nagy méretű UCAV-ok jellemzője, hogy hosszú időn keresztül hasznosak lehetnek a légierő számára.
A PLAAF létrehozásának 76. évfordulójára megjelent videó azt a feltételezést engedi a TWZ szakértőjének, hogy a „Titokzatos Sárkányt” a kínai légierő J-16-osa, vagy a kétüléses J-20-as vadászgépe irányíthatja. A másik megállapítás, hogy az akció közben látható GJ-11-es szinte bizonyosan hadrendbe is állt. Legutóbb több ilyen típus
egy olyan reptéren bukkant fel, amely az indiai határhoz közel esik, ezért feltételezhetően a légi elrettentés részeként is számítanak rá Pekingben.
A keleti nagyhatalom viszont várhatóan arra is törekedni fog, hogy a jövőben repülőgép-hordozókon is üzemeltetni tudja.
Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images
Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása
A tavalyival megegyező nyereséget ért el a hitelintézet.
Merre tart a mesterséges intelligencia boom Magyarországon? Érkeznek a válaszok!
Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Nagy lépést tett Kína: tovább növelnék a jüan szerepét
Finanszírozó devizaként.
Az Otthon Starton kívül is jó döntés az ingatlan: kanyarban készül előzni a Fundamenta
A lakáskeresők igényei ma már túlmutatnak az előtakarékoskodáson.
Még rövidebb pórázra kötné az IDF-et Jeruzsálem? - Példátlan döntést hozott a védelmi miniszter
Újabb súrlódási pont a kormány és a hadsereg között.
Odapirított az MNB a biztosítóknak, máris léptek az utasbiztosításoknál
A szerződéses kikötések a fogyasztók számára egyértelművé váltak.
Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók
Ebből gyakorlatilag bármelyik percben háború lehet.
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod