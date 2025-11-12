Ilyet még nem láttál: hivatalosan is felbukkant a GJ-11 „Titokzatos Sárkány” szuperdrón, a jövő csúcsfegyvere

Egyre jobban fokozódik a verseny Kína és az Egyesült Államok között a légifölény biztosításának kialakításában, ebben pedig egyre-másra bukkannak fel az újabb prototípusok. Az elmúlt időszakban Peking emelte a tétet, és több olyan fegyvert is megvillantott, amelyek a vetélytársa fölé emelhetik. Ennek egyik eleme az eddig GJ-X néven futó titokzatos projekt, amelyről korábban már készültek felvételek, ám azokat jellemzően szemfüles észlelők készítették (vagy éppen a műholdfelvételeken szúrták ki azokat), nem pedig hivatalosan a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje (People’s Liberation Army Air Force – PLAAF) tette közzé.

Ez most megváltozott, Peking ugyanis több információval együtt hozta nyilvánosságra a lopakodó, pilóta nélküli harci légi járművet (UCAV) ábrázoló videót. Ebben az látható, hogy egy hangárból tolják ki, majd más vadászgépek mellett repül. Hozzá kell tenni, hogy egy prototípust már egy kiállításon megvillantottak, majd idén szeptemberben katonai parádén is megmutatták, de ugyanúgy ködös maradt a valódi képessége.

New video out from the People's Liberation Army Air Force (PLAAF) of China shows the new GJ-11 stealth drone (UCAV), and also the J-20 stealth fighter firing a live PL-15 air-to-air missile: pic.twitter.com/wraDqyMOht https://t.co/wraDqyMOht — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) November 11, 2025

Egy régi bizonytalanságot zártak le a kínai hatóságok, kiderült ugyanis, hogy a jármű neve GJ-11 lesz.

A PLAAF kötelékein belül viszont egy ennél izgalmasabb megnevezést is kapott, ott ugyanis „Titokzatos Sárkány” néven emlegetik.

Ez a felbukkanás lényegében tekinthető hivatalos bemutatónak is, amely azt jelenti, hogy a típus rendkívül közel állhat a sorozatgyártáshoz. A létezéséről egyébként már legalább egy éve tudni, de akkor még csak találgatni lehetett a képességeiről. Sokkal többet most sem osztott meg a kínai vezetés a közönséggel, mivel a keleti nagyhatalom híres arról, hogy addig szinte alig ismertetnek bármit is, ameddig azt nem szánják az exportra is. Addig viszont visszatérő jelenség, hogy a szakértők a felvételek alapján igyekeznek elemezni és megfejteni a képességeket.

A GJ-11-es fejlesztésével kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a fejlesztése legalább egy évtizede kezdődött, és sokoldalú használatra szánták. Szakmai körökben konszenzus van arról, hogy a pilóta nélküli járművet megfigyelésre, felderítésre és levegő-föld csapásokra is szánták a fejlesztők. Az újabb megközelítés alapján a levegő-levegő összecsapásokban és az elektronikus hadviselés területén is bevethető lesz a lopakodó. A nagy méretű UCAV-ok jellemzője, hogy hosszú időn keresztül hasznosak lehetnek a légierő számára.

A PLAAF létrehozásának 76. évfordulójára megjelent videó azt a feltételezést engedi a TWZ szakértőjének, hogy a „Titokzatos Sárkányt” a kínai légierő J-16-osa, vagy a kétüléses J-20-as vadászgépe irányíthatja. A másik megállapítás, hogy az akció közben látható GJ-11-es szinte bizonyosan hadrendbe is állt. Legutóbb több ilyen típus

egy olyan reptéren bukkant fel, amely az indiai határhoz közel esik, ezért feltételezhetően a légi elrettentés részeként is számítanak rá Pekingben.

A keleti nagyhatalom viszont várhatóan arra is törekedni fog, hogy a jövőben repülőgép-hordozókon is üzemeltetni tudja.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images