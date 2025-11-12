  • Megjelenítés
Ilyet még nem láttál: hivatalosan is felbukkant a GJ-11 „Titokzatos Sárkány” szuperdrón, a jövő csúcsfegyvere
Globál

Ilyet még nem láttál: hivatalosan is felbukkant a GJ-11 „Titokzatos Sárkány” szuperdrón, a jövő csúcsfegyvere

Portfolio
Hivatalos felvételeket tett közzé Kína a GJ-11 drónról, amely egyre több találgatásra ad okot a szakértők számára. A friss képek viszont egy sor kérdést is megválaszolnak – írja a The War Zone (TWZ) katonai szaklap.

Egyre jobban fokozódik a verseny Kína és az Egyesült Államok között a légifölény biztosításának kialakításában, ebben pedig egyre-másra bukkannak fel az újabb prototípusok. Az elmúlt időszakban Peking emelte a tétet, és több olyan fegyvert is megvillantott, amelyek a vetélytársa fölé emelhetik. Ennek egyik eleme az eddig GJ-X néven futó titokzatos projekt, amelyről korábban már készültek felvételek, ám azokat jellemzően szemfüles észlelők készítették (vagy éppen a műholdfelvételeken szúrták ki azokat), nem pedig hivatalosan a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje (People’s Liberation Army Air Force – PLAAF) tette közzé.

Ez most megváltozott, Peking ugyanis több információval együtt hozta nyilvánosságra a lopakodó, pilóta nélküli harci légi járművet (UCAV) ábrázoló videót. Ebben az látható, hogy egy hangárból tolják ki, majd más vadászgépek mellett repül. Hozzá kell tenni, hogy egy prototípust már egy kiállításon megvillantottak, majd idén szeptemberben katonai parádén is megmutatták, de ugyanúgy ködös maradt a valódi képessége.

Egy régi bizonytalanságot zártak le a kínai hatóságok, kiderült ugyanis, hogy a jármű neve GJ-11 lesz.

Még több Globál

Egymással kommunikáló szuperrakétákat fejleszt a világ egyik legerősebb országa: szinte lehetetlen lesz ellene védekezni

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Teljes sötétségbe borult egy ország: egyelőre csak találgatnak, mi történt a népszerű turistaparadicsomban

A PLAAF kötelékein belül viszont egy ennél izgalmasabb megnevezést is kapott, ott ugyanis „Titokzatos Sárkány” néven emlegetik.

Ez a felbukkanás lényegében tekinthető hivatalos bemutatónak is, amely azt jelenti, hogy a típus rendkívül közel állhat a sorozatgyártáshoz. A létezéséről egyébként már legalább egy éve tudni, de akkor még csak találgatni lehetett a képességeiről. Sokkal többet most sem osztott meg a kínai vezetés a közönséggel, mivel a keleti nagyhatalom híres arról, hogy addig szinte alig ismertetnek bármit is, ameddig azt nem szánják az exportra is. Addig viszont visszatérő jelenség, hogy a szakértők a felvételek alapján igyekeznek elemezni és megfejteni a képességeket.

A GJ-11-es fejlesztésével kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy a fejlesztése legalább egy évtizede kezdődött, és sokoldalú használatra szánták. Szakmai körökben konszenzus van arról, hogy a pilóta nélküli járművet megfigyelésre, felderítésre és levegő-föld csapásokra is szánták a fejlesztők. Az újabb megközelítés alapján a levegő-levegő összecsapásokban és az elektronikus hadviselés területén is bevethető lesz a lopakodó. A nagy méretű UCAV-ok jellemzője, hogy hosszú időn keresztül hasznosak lehetnek a légierő számára.

A PLAAF létrehozásának 76. évfordulójára megjelent videó azt a feltételezést engedi a TWZ szakértőjének, hogy a „Titokzatos Sárkányt” a kínai légierő J-16-osa, vagy a kétüléses J-20-as vadászgépe irányíthatja. A másik megállapítás, hogy az akció közben látható GJ-11-es szinte bizonyosan hadrendbe is állt. Legutóbb több ilyen típus

egy olyan reptéren bukkant fel, amely az indiai határhoz közel esik, ezért feltételezhetően a légi elrettentés részeként is számítanak rá Pekingben.

A keleti nagyhatalom viszont várhatóan arra is törekedni fog, hogy a jövőben repülőgép-hordozókon is üzemeltetni tudja.

Kapcsolódó cikkünk

A világ egyik legerősebb hatalma már a legrosszabbra készül: pusztító háború jöhet, kollektív lépés lehet a reakció

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility