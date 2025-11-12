  • Megjelenítés
Itt a fordulat: hatott a felemelkedő nagyhatalom fenyegetése, egyre nagyobb hadsereg épül
Globál

Itt a fordulat: hatott a felemelkedő nagyhatalom fenyegetése, egyre nagyobb hadsereg épül

Portfolio
Tajvan hadseregének létszáma meghaladta a korábbi Ma Jing-csiu elnök alatt meghatározott 215 ezer fős felső határt, és jelenleg közel 230 ezer katonával rendelkezik - jelentette a Taiwan News.

A tajvani Nemzetvédelmi Minisztérium közlése szerint 2021 óta több mint 10 ezer fővel bővült a haderő létszáma az éves szervezeti átalakítások eredményeként. A katonai tisztviselők szerdán megerősítették, hogy a jelenlegi állomány közel 230 ezer főt számlál. Tajvan katonai ereje jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Az 1980-as években még körülbelül 600 ezer fős haderővel rendelkezett, ami az 1997-2001 közötti racionalizálási program után 400 ezer főre csökkent. A 2002-ben kezdődő létszámcsökkentési program tovább mérsékelte a haderőt 265 ezer főre, majd Ma elnöksége alatt,

2014-ben újabb leépítés következett, amely 215 ezer főre csökkentette a teljes létszámot.

Ma elnöksége alatt felmerült egy további csökkentési javaslat, amely 170-190 ezer főre redukálta volna a haderőt, de ezt a törvényhozás megakadályozta. A hadsereg így mintegy 11 éven át tartotta a 215 ezer fős szintet, mielőtt a jelenlegi növekedés bekövetkezett. A védelmi minisztérium idén 79,2%-os feltöltöttségi arányt jelentett. Ebből a hivatásos állomány 76,9%-ot, az egy éves szolgálatukat töltő sorkatonák pedig körülbelül 2,3%-ot tesznek ki. A tárca várakozásai szerint a hivatásos állomány aránya az év végére elérheti a 80%-ot.

A sorkatonák esetében tavaly 9 127 főt terveztek, de csak 6 956-an vonultak be, ami a teljes haderő 2,5%-át jelentette. Idén 15 205 főt irányoztak elő, és 8 291-en csatlakoztak, ami a haderő 2,9%-át teszi ki. A minisztérium szerint ez az arány a következő két évben várhatóan folyamatosan emelkedni fog.

Még több Globál

Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

A világ legnépesebb országában bukkantak fel váratlanul az amerikai B-1B Lancer stratégiai bombázók

Az elmúlt években a szomszédos Kína fokozta a nyomást a Tajvanra, mivel Peking a saját területének tekinti a szigetet. Emiatt a döntéshozók a hadsereg folyamatos erősítése mellett foglalnak állást, kifejezetten a saját gyártmányú fegyverekre koncentrálnak, valamint az aszimmetrikus hadviselésre. Tajpejre közben az Egyesült Államok is fokozza a nyomást, hogy növelje a védelmi kiadásait.

Kapcsolódó cikkünk

A felemelkedő nagyhatalom bejelentette: ez lehet az a vörös vonal, növekszik a feszültség a régi riválissal

A világ egyik legerősebb hatalma már a legrosszabbra készül: pusztító háború jöhet, kollektív lépés lehet a reakció

Címlapkép forrása: Annabelle Chih/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility