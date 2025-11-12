Kész bedobni a törülközőt Marine Le Pen – Meg is nevezte, kit indítana maga helyett

A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés potenciális elnökjelöltjét korábban öt évre eltiltották a köztisztségekért való indulástól, miután megvádolták, hogy részese volt az Európai Parlamenttől a párt képviselőcsoportja által kapott péntek elsikkasztásában. Le Pen tagadta a vádakat, és fellebbezett a döntés ellen.

Le Pen jelezte, hogy ha újra bűnösnek találják, és az ítélet továbbra is megakadályozza az elnökválasztáson való indulását, elfogadja a helyzetet, és átadja a vezetést 30 éves Jordan Bardellának, aki jelenleg a párt hivatalos vezetője.

Mivel várhatóan szeptemberben születik meg a fellebbviteli ítélet, nem fogom ezt húzni-halasztani

– mondta Le Pen az RTL-nek.

A döntés pontos időpontja csak a tárgyalás végén derül ki, ami némi mozgásteret hagy Le Pennek, hogy szükség esetén visszavonja kijelentését. Bár egy kedvezőtlen döntés után még magasabb fórumhoz is fordulhatna, ez már késő lenne.

Ha eltiltanak az indulástól, de a legfelsőbb bíróság három-négy hónappal később nekem ad igazat, már túl késő lesz egy rendes elnöki kampányhoz

– fogalmazott.

Az Elabe hónap elején közzétett felmérése szerint Le Pen és Bardella is két számjegyű előnnyel vezet legközelebbi riválisaik előtt az első fordulós szavazási szándékok alapján. A következő elnökválasztásra 2027 tavaszán kerülhet sor, hacsak Emmanuel Macron államfő addig le nem mond.

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images