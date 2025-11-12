Megdőlt az orosz vezető legendás mítosza - Egész évben szinte be sem tette a lábát a drónokkal bombázott Moszkvába

Az orosz elnök legalább három, szinte teljesen azonos irodából dolgozik Oroszország különböző pontjain, hogy elrejtse valódi tartózkodási helyét - különösen az Ukrajna elleni invázió kezdete óta.

A "bézs szobáknak" nevezett irodák - minimális belső terükkel - a Moszkva melletti Novo-Ogarjovóban, Szocsiban és a szigorúan őrzött valdaji rezidencián találhatók. Mindhárom helyiség ugyanazzal az elrendezéssel, bútorzattal, falburkolattal rendelkezik. Az oroszok kifejezetten

ügyeltek a legkisebb diszítőelemek, valamint az ajtókilincsek és a mappák azonosságára is.

Bár a Kreml hivatalos közleményei gyakran Novo-Ogarjovóhoz kötik a videóban is rögzített beszámolókat, a Sistema oknyomozó portál megállapította, hogy sok eseményt valójában máshol, legtöbb esetben Valdajban rögzítettek. A nyomozók a Kreml médiafelvételeit, beszerzési dokumentumokat és kiszivárgott utazási adatokat elemeztek, hogy nyomon kövessék Putyin tényleges tartózkodási helyét.

Az egyik kulcsfontosságú módszer az irodai másolatok közötti apró különbségek azonosítása volt - például az ajtókilincsek magassága vagy a falillesztések elhelyezkedése. Ezzel a módszerrel a Sistema arra a következtetésre jutott, hogy

Putyin 30 nyilvános szereplése közül 29-et a valdaji másolatban forgattak 2025 januárja és szeptembere között, nem pedig Moszkvában.

Valdajt állítólag 14 légvédelmi állás veszi körül, köztük 13 Pancir rakétarendszer, ami Oroszország egyik legjobban megerődített helyszínévé teszi. Konsztantyin Gaaze politikai elemző szerint Putyin azért helyezte át oda működését, mert a mély erdőben könnyebb elrejteni a biztonsági infrastruktúrát, mint a moszkvai városi területeken. Valdaj ugyanis Szentpétervár és Moszkva között félúton található.

Az ilyen "megtévesztő irodák" használata 2014 után erősödött fel, és a COVID-19 világjárvány alatt gyorsult fel. Akkoriban a Kreml azt állította, hogy Putyin Novo-Ogarjovóban maradt elszigetelve, míg a bizonyítékok arra utalnak, hogy elsősorban Szocsiból vagy Valdajból irányított.

2025 végén Putyin ritkán visszatért Szocsiba és Novo-Ogarjovóba. Szeptemberben és októberben hivatalos felvételeken jelent meg ezeken a helyszíneken, többek között egy BRICS-csúcstalálkozón és egy biztonsági tanácsi ülésen. A Sistema szerint azonban Valdaj továbbra is a leggyakrabban használt helyszíne, és továbbra is az elnöki tevékenység központjaként szolgál.

A vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy a Kreml klónozott irodáinak használata és a hamis helyszínjelentések intézményesített gyakorlattá váltak. A Sistema szerint ez a rendszer most az állami logisztikát és protokollt az orosz vezető személyes biztonságának és kényelmének fenntartása köré alakítja.

